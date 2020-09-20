Случчанка рассказала про гортензию, которой гордится вот уже 12 лет (фото)

Пенсионерка Людмила Лаврентьева летом живёт на даче в Могилёвском районе. Сама выращивает огород, следит за садом. Предметом её особой гордости вот уже 12 лет является гортензия «Хамелеон».

Людмила со своей садовой красавицей стала участницей конкурса «Мой чудо-урожай».

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Гортензия «Хамелеон» отличается от своих сородичей тем, что одновременно цветёт розовыми, голубыми и сиреневыми цветами. «Люди, когда видят мою гортензию, спрашивают, чем я поливаю, чтобы был разноцвет, — смеётся Людмила. — Отвечаю: поливаю обычной водой, ничем не подкрашиваю, и почву тоже».

Уход за гортензией несложный

«На зиму утепляю умеренно. Если температура минус 5−7, достаточно спанбонда. Если холоднее — укутываю мешковиной, клеёнкой, — говорит Людмила. — Укрытие нужно делать неплотным, чтобы попадал воздух. Осенью обрезаю засохшие соцветия, а весной — старые ветви».

Гортензия очень любит обильный полив и периодические подкормки калийно-фосфорными удобрениями.

«Куст прекрасно растёт в полутени. Так что для посадки гортензии не стоит выбирать солнечное место», — советует Людмила Лаврентьева.

Партнёр конкурса

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