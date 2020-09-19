В составе ФК «Слуцк» очередное пополнение новыми игроками. Кто они

В среду, 16 сентября, ФК Слуцк объявил о подписании ещё двух новых футболистов. Состав команды пополнили защитник Илья Ращеня (ФК «Смолевичи») и полузащитник Сергей Русак (ФК «Смолевичи»). Напомним, что это второе подписание футболистов, ранее к команде присоединились Кирилл Алоян и Дмитрий Сасин.

Илья Ращеня. 23 года, Минск. С 2014 года играл за «Энергетик-БГУ» и «Смолевичи». Выступал в составе национальных молодежных сборных. Провел 110 матчей в первой лиге, 11 матчей в высшей лиге.

Сергей Русак. 27 лет, Минск. С 2010 года выступал за дубль ФК «Минск», через 2 года дебютировал в высшей лиге в основе столичной команды, затем играл в фарм-клубе «Минск-2».

Сезон-2015 начал в основе «Минска». Первую половину следующего пропустил из-за травмы, позже вернулся в основной состав. В 2018 году подписал контракт с минским «Торпедо». Затем играл в воронежском «Факеле», «Паланге» (Литва), «Смолевичах». Провел 74 матча в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Дебют новичков команды возможен в предстоящем матче против борисовского БАТЭ.