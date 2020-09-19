Сама по себе тревога — это нормальная защитная реакция на неизвестность. Беспокоиться нормально, например, когда дети идут в школу 1-го сентября, в детский сад, к врачу или остаются с незнакомыми людьми. Но иногда тревога бывает слишком сильной. Как распознать ситуации, когда необходимо вмешательство специалиста, рассказывает учитель-дефектолог, дошкольный психолог и СЕО CatZu Антонина Судиловская.

Что обычно беспокоит детей?

В разном возрасте дети могут беспокоиться о разных вещах. Многие из этих тревог — нормальная часть взросления.

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В возрасте от 6 месяцев до 3 лет у маленьких детей очень часто возникает сепарационная тревога или страх разлуки, когда при расставании со своими родителями они испытывают непреодолимый страх. Это нормальный этап развития, который должен прекратиться примерно в возрасте от 2 до 3 лет.

У детей дошкольного возраста также часто возникают определённые фобии. Например, страхи животных, насекомых, высоты, воды, крови или темноты. Эти страхи обычно проходят постепенно сами по себе.

В жизни ребёнка могут быть и другие моменты, когда он испытывает беспокойство. Например, некоторые дети стесняются социальных контактов и могут нуждаться в поддержке, испытывают беспокойство при переезде или перед значимыми событиями их жизни.

Что вызывает тревожные расстройства у детей?

Иногда дети сами по себе рождаются более тревожными или чуть менее способными справляться со стрессом, чем другие. Также дети могут улавливать и перенимать тревожное поведение, находясь рядом с тревожными людьми. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) и расстройствами аутистического спектра с большей вероятностью будут иметь тревожные расстройства.

Насторожить родителей должны следующие симптомы:

ребёнку трудно сконцентрироваться на разных задачах;

он не спит или просыпается от кошмаров;

не ест должным образом;

имеет навязчивые негативные мысли;

постоянно плачет или становится раздражительным;

часто пользуется туалетом;

боится оторваться от мамы;

жалуется на недомогание (часто это жалобы на усталость, головные боли, боли в животе, учащённое сердцебиение).

Здесь важно провести дифференциальную диагностику и проанализировать состояние гормональной сферы, так как эти симптомы нередко являются следствием нарушения работы щитовидной железы.

Когда тревога становится проблемой для ребёнка?

Беспокойство становится проблемой для детей, когда начинает мешать их повседневной жизни и носить затяжной, навязчивый характер. Если вы придёте в любую школу во время экзамена, все дети будут беспокоиться, но некоторые могут быть настолько взволнованы, что просто не придут на этот экзамен или упадут в обморок перед кабинетом.

Подобное сильное беспокойство может наносить вред психическому и эмоциональному благополучию детей, влияя на их самооценку и уверенность в себе. Дети могут становиться замкнутыми и готовыми на многое, чтобы избежать вещей или ситуаций, которые вызывают у них беспокойство. Игнорирование подобных состояний в детском возрасте может привести к развитию тяжёлой клинической депрессии.

Как помочь тревожному ребёнку?

Есть вещи, которые могут сделать родители самостоятельно до обращения к специалистам.

Прежде всего, важно поговорить с ребёнком о его тревоге или переживаниях. Успокоить и показать, что вы понимаете его чувства. В эти моменты большое значение имеет тактильный контакт и объятия.

Важно выяснить причины тревожного поведения и устранить их: ограничить просмотр пугающих сцен, доступ к травмирующей информации, изменить поведение внутри семьи.

Помимо разговоров с ребёнком о его заботах, важно помочь ему найти решения. Например, можно разыграть с ним разные ситуации и совместно найти пути решения: «Тебя вызвали к доске, а ты не знаешь ответ? Можно просто сказать об этом учителю прямо на уроке или сообщить заранее, объяснив причины», «Ты боишься выходить на улицу после увиденной жестокой сцены? Мама и папа всегда рядом, и они не позволят случиться плохому», «А если мы опоздаем на автобус? Ничего страшного, дождёмся следующего».

Научите ребёнка распознавать в себе признаки тревоги и обращаться за помощью.

Детей всех возрастов успокаивает режим дня, поэтому старайтесь по возможности придерживаться регулярного распорядка.

Практикуйте с ребёнком простые техники релаксации, такие как глубокий вдох на три счёта и глубокий выдох на три счёта и так далее.

Маленьким детям может быть полезно отвлечение. Например, если они боятся засыпать в темноте, предложите им узнать на ощупь игрушки, которые пришли их охранять.

Справиться со страхами помогут творческие упражнения: нарисовать, а потом закрасить свой страх светлой краской; слепить свой страх из пластилина, а потом отщипывать от него кусочки со словами: «Страха нет, потому что он далеко, страха нет, потому что рядом мама, страха нет, потому что он сам испугался»; сшить или сделать аппликацию своего страха, а потом украсить его бусами, бантами и попрощаться навсегда.

Если вы из-за собственных переживаний не в силах помочь вашему ребёнку, если он травмирован настолько, что самостоятельно вы не справляетесь, не игнорируйте проблему и идите к специалистам. Консультации помогут вам и вашему ребёнку понять, что вызывает беспокойство и как его устранить. В более серьёзных случаях может потребоваться медикаментозная терапия.