«Был приказ вторгнуться в Чехословакию». Рассказ библиотекаря, работавшего в Слуцком районе в 60−70-х годах

Елена Ким после окончания института в Минске приехала по распределению в Слуцк и всю жизнь проработала в библиотеке: в 60−70-е годы — заведующей районной библиотекой, а потом — завотделом и библиографом в городской.

Наш разговор с Еленой Ким мы приурочили ко Дню библиотек, который отмечался 15 сентября. В интервью она рассказала о себе, о читающих случчанах и об истории Слуцкой библиотеки.

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Путь в Слуцкую библиотеку

Елена Ким приехала в Минск из Узбекистана, поступила в пединститут им. Горького на факультет библиографии и библиотековедения. После окончания её распределили сначала в Казахстан, а потом, в 1965 году, молодого специалиста направили в Слуцкую районную библиотеку.

К концу года 24-летняя Елена стала заведующей. В подчинении районной находились 24 сельские библиотеки и около 14 приклубных. Приклубная библиотека — это комната с книгами при клубе в колхозе, библиотекаря в ней не было, книги выдавал завклубом.

«Приходилось очень много ездить по району. Автобуса не было, поэтому ездили на попутках или шли пешком. А иногда бывало, что приезжаешь — и завклубом нет на месте. Потому что завклубом — это обычный деревенский житель, и у него много дел по хозяйству», — вспоминает Елена. В то время районная библиотека занимала старенькое деревянное здание в Весее и состояла из двух комнат — читальный зал и абонемент.

«Приучать людей к чтению было нелегко, — вспоминает Елена Ким. — Два года мы втягивали случчан в чтение и, в конце концов, сумели доказать, что с нами интересно.

Кроме того, мы проводили увлекательные вечера. Помню, организовали вечер «Мода для женщин старшего поколения». На него пришли деревенские бабушки.

Мы тогда очень много узнали о старых моделях одежды, которые бабушки носили".

Про военные сборы

«Когда мы учились в институте, была такая мода: во всех гуманитарных вузах два года дополнительно читали медицину, чтобы подготовить медсестёр на случай войны, — вспоминает Елена. — Я в эти «ножницы» тоже попала. И числилась медсестрой запаса.

Поэтому в 1968 году меня на полгода забирали на сборы. Наша танковая дивизия стояла в Уречье. Был приказ перейти границу, вторгнуться в Чехословакию. Но нашу дивизию опередила Витебская дивизия на марше. Поэтому нас остановили.

Мы тогда неделю жили в окопах. Была условная война. Поступали условно раненые. Но носились мы с ними не условно. Мы на носилки их клали, и четыре девочки-санитара бегом в «госпиталь» их несли".

Новое здание городской библиотеки

Когда здание в Весее стало уже небезопасным для людей, районную библиотеку перевели в Слуцкий районный Дом культуры, который размещался в деревне Бокшицы.

Это был 1972 год. Елене, которая уже имела двухлетнего ребёнка, было нелегко мотаться по району, и в том же году она перешла в городскую библиотеку — на должность завотделом обслуживания читателей. В 60-х годах городская библиотека ютилась в ветхом деревянном здании, которое располагалось на Большой горке, на месте нынешнего Дома культуры.

В то время заведующим отделом культуры Слуцкого горисполкома был Геннадий Гапанович. Он-то и добился строительства на улице Копыльской нового здания городской библиотеки.

«Я пришла уже в новую библиотеку. Там было так хорошо, просторно, все удобства! Для того времени — просто роскошное здание, — вспоминает Елена Ким. — Когда я потом переехала в Барановичи в 1988 году, там здание библиотеки было маленькое, старенькое, деревянное, и я всех работников повезла в Слуцк. Посмотреть, как может жить библиотека. Водитель походил по библиотеке и говорит: «Елена Михайловна, как вы сейчас работаете в такой дыре в Барановичах? Я хожу и думаю: может, это не Советский Союз? Может, это где-то в Швейцарии здание?»

Про работу в городской библиотеке

В городской библиотеке Елена организовывала мероприятия, работу читального зала и абонемента, вела агитацию.

«Я очень любила раздел „Пропаганда культуры чтения“. Вела по школам библиографические уроки. И по радио раз в неделю мы выступали с рассказами о том, что такое библиотека, как ориентироваться в книжном мире, что нового появилось. Или про творчество какого-нибудь писателя», — вспоминает Елена.

В 70-х библиотекари должны были вести среди читателей пропаганду атеизма.

«Мы ходили даже по сектам послушать. Когда я первый раз попала на заседание секты, мне так понравилось! Они так умно говорили о морали. Может быть, если бы я стала чаще ходить, и сама попала бы в секту, — смеётся Елена. — Интересно, что я очень долго занималась атеистической пропагандой, а потом приняла православие, хожу в церковь».

Как и что читали случчане в 60−70-х

«Сельчанам читать было особо некогда, — вспоминает собеседница. — Я изучала спрос, какие книги чаще берут, как долго читают. Заметила, что в деревнях в те времена люди выбирали книги про любовь и про сельскую жизнь. Увлекались военными мемуарами.

А вот горожане, особенно молодёжь, любили фантастику. Но если брать предпочтения в целом, то случчане предпочитали книги «о жизни», где разбирается нравственность, взаимоотношения в семье. Где старый уклад в семьях противопоставляется современным отношениям.

Очень популярен был сибирский писатель Распутин. Вообще группа сибирских писателей пользовалась особым успехом. Очень любили почитать прозу Шамякина, стихи Некляева. Мы даже, помню, расстроились, когда Некляев пошёл в политики.

Дети младшего возраста читали сказки. А дети постарше зачитывались книгами о приключениях, о путешествиях, о войне и героях. Тогда по телевизору показывали передачу «Клуб кинопутешествий». Подростки, как только посмотрят новый выпуск, спешили в библиотеку, искали книги по увиденной теме. Книги про шпионов и разведчиков для юных случчан — это было что-то святое".

По словам Елены Ким, читали в Слуцке много, но это не освобождало библиотекарей от плана. На каждого сотрудника была нагрузка — привлечь 3000 читателей в месяц, которые 10 000 раз посетили бы библиотеку — пришли за книгами, поучаствовали в мероприятии или тематическом вечере. С этими планами библиотека справлялась.