ФК «Слуцк» принимает дома борисовский БАТЭ. Прогноз на матч

В воскресенье, 20 сентября, в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет дома против борисовского БАТЭ. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 15:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане не сыграли свой последний матч со столичным «Энергетиком-БГУ». Причиной для переноса игры послужила вспышка коронавирусной инфекции в молодёжной сборной Беларуси, цвета которой защищают три футболиста «Энергетика».

Так же, на прошедшей неделе, клуб объявил о подписании четырёх новичков-футболистов: защитника Кирилла Алояна, полузащитника Дмитрия Сасина, защитника Ильи Ращени и полузащитника Сергея Русака. Первый упомянутый футболист является воспитанником петербургского «Зенита», выступал за ФК «Енисей» (Россия, ФНЛ). Второй же футболист, Дмитрий Сасин, выступал за ФК «Томь» (Россия). Илья Ращеня и Сергей Русак выступали за «Смолевичи».

Тем не менее, не смотря на пополнение в составе, всем известные проблемы случчан не покинули, и команда находится в подвале турнирной таблицы. В случае, если «Слуцк» проиграет, а находящиеся ниже команды одержат победы в своих матчах, то «бело-синие» окажутся в зоне переходных матчей или даже зоне прямого вылета из первого дивизиона. А предстоящий соперник далеко не тот, с кем «Слуцку» можно играть и брать очки.

ФК БАТЭ (Борисов). Борисовчане уже которой сезон демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Команда из Борисова на данный момент делит первую строчку с солигорским «Шахтёром»: у команд по 46 набранных баллов.

В последнем туре чемпионата борисовчане разгромили на домашней арене «Смолевичи» (5:2) и сейчас готовятся к матчу со «Слуцком», в котором так же являются фаворитами. Напомним, что в первом круге борисовчане обыграли случчан с крупным счётом (3:0).

Так же, перед матчем со «Слуцком», борисовчане сыграли в Лиге Европы, где уступили софийскому ЦСКА со счётом 2:0. В упомянутом матче не сыграли опытные полузащитники команды Станислав Драгун и Игорь Стасевич, так как у футболистов был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт борисовского БАТЭ. По понятным причинам эти игроки не сыграют и в матче против случчан.

Игроки БАТЭ в этом году нацелены на чемпионство, в матче со «Слуцком» являются фаворитами. В воскресенье именно «желто-синие» должны увозить из Слуцка победу. В этом матче, скорее всего, всё обойдётся без футбольных интриг.

Прогноз на матч. Победа БАТЭ. Коэффициент — 1.4.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.