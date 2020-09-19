Эхо недели: новая волна коронавируса и деньги, забытые на остановке

На этой неделе зашла речь о коронавирусе, люди обсуждали инцидент с водителем автобуса и женщиной, забывшей сумку на остановке. А кое-кто радовался приятному сюрпризу от ЖКХ.

Политика

Путин встретился с Лукашенко и они договорились об очередном российском кредите (правда, там не всё так просто). Позже на этой неделе Лукашенко выступил на женском форуме в Минске.

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Верховная Рада Украины не признала результаты выборов в Беларуси, а Европарламент не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В Слуцке тем временем группа избирателей пытается отозвать своего депутата из Палаты представителей Валентину Ражанец.

На сайте «Кур'ера» 17 сентября все новости выходили без заглавного фото. Так же, как и новости других независимых СМИ Беларуси. Фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича в Минске задержали во время работы и дали по 11 суток, назвав демонстрантами.

А белорусские адвокаты записали видеообращение, где напомнили про закон, Конституцию и права граждан Беларуси.

Экономика

«Кур'ер» провёл среди случчан онлайн-опрос о том, как они ощущают на себе скачок курсов валют. Оказалось, кто-то из них теперь больше рублей должен отдавать за съёмное жильё, кто-то потерял сбережения, а кто-то больше не может откладывать деньги про запас.

А Слуцкий сахарорафинадный комбинат, как выяснилось, на 90% потерял в чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коронавирус

В Слуцке в 13-й школе, по словам родителей и учеников, заболелм более десяти учителей. Родители подозревают, что это коронавирус. Позже главврач Слуцкой больницы не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, сказав, что в СШ № 13 «есть повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями».

Также главврач ЦРБ сообщил о второй волне коронавируса в Слуцке. На втором пике по заболеваемости коронавирусом находится и Европа.

Из-за коронавируса и закрытой границы между Беларусью и Украиной застряли более тысячи евреев-хасидов. Среди них были старики и дети.

Происшествия

В центре Слуцка возле речки во вторник вечером заметили машину спасателей. Её вызвали прохожие к женщине, которая в одежде ходила по воде. Когда спасатели в спецкостюмах спустились к ней, женщина сама вышла из реки и пошла по своим делам.

А в среду 16 сентября возле кафе «Вояж» произошла авария. В ней пострадали три человека, в том числе ребёнок. Но есть и хорошая новость: в районе «Чехова», «Лабиринтов» и Молодёжного центра на 6 дней раньше плана включили горячую воду. Как рассказали в ЖКХ, они постарались закончить подготовку к отопительному сезону пораньше, чтобы не создавать людям неудобств.

Люди

Самодеятельная художница из Слуцкого района Надежда Васильевна, несмотря на свои 87 лет и трагичные потери, что она пережила, постоянно занимается творчеством. Она пишет картины, муралы и делает скульптуры в жанре примитивизма, вышивает, плетёт из соломки. Своими работами художница украшает собственные дом и двор.

А бывшая Слуцкая библиотекарь рассказала «Кур'еру» о том, как в молодости путешествовала по деревням, чтобы приобщить сельчан к чтению, и что тогда любили читать люди разных возрастов в Слуцке и районе.

В городе и районе

Оказалось, что «Радугу» на «Сахарном» построят ещё не скоро. Строительством займутся в следующем году. По крайней мере, таков новый план. Не мешало бы там построить и крытую остановку на Майском Пасаде, считают случчане.

Рядом, в 1 городке, решили построить супермаркет. Случчан приглашают это обсудить.

На Слуцком мясокомбинате назначили нового и. о. директора. А Слуцкая налоговая получила нового начальника взамен Андрея Ежелого.

В городе же на этой неделе произошёл инцидент, из-за которого на наших интернет-площадках разгорелись споры. Случчанка забыла на остановке сумку с деньгами и документами, села в автобус, буквально сразу спохватилась, но водитель отказался останавливаться и высаживать её. Позже замдиректора автопарка сказал, что водитель был прав.

В 12-м городке в четверг заметили военных регулировщиков.

Белстат опубликовал результаты переписи населения за 2019 год. В Слуцке оказалось больше людей от сорока лет, чем молодёжи.

Другие параметры, описывающие слуцкое население, смотрите здесь и вот здесь.

Почитать и посмотреть

Посмотрите маленькую фотоисторию, как в Слуцке смелый парень спас с дерева котёнка. Кстати, котёнок сейчас ищет себе дом.

А ещё мы написали продолжение истории про потерянный кошелёк. Оно оказалось очень позитивным.

И наверняка вас зарядит хорошим настроением подборка фото, которые случчане выкладывали в Instagram.

А если для поднятия настроения вы решили съездить в лес, то почитайте полезный материал: Слуцкая милиция рассказывает, как там не потерятся. И как найтись, если уже потерялись.