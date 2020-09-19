В субботу‚ 19 сентября‚ начался сезон осенних ярмарок. Традиционно торговля развернулась на стоянке около центральной библиотеки.



Цены на некоторую сельхозпродукцию (указаны в кг):

картофель — 0‚6−0‚66 руб. (большая сетка — 20 руб.)

помидоры — 0‚92−2‚5 руб.

баклажаны — 1−1‚8 руб.

огурцы — 1‚5−3 руб.

лук — 0‚8−1 руб.

лук-перо — 7 руб.

морковь — 0‚66−0‚8 руб.

свёкла — 0‚53−0‚8 руб.

кабачок — 0‚5 руб.

тыква — 0‚8 руб.

капуста белокочанная —0‚8 руб.

капуста цветная и брокколи — 3 руб.

перец сладкий — 2‚5−3 руб.

чеснок — 6‚5 руб. (головка — 0‚4 руб.)

кукуруза в початках — 1,09−1‚5 руб.

малина‚ ежевика — 4 руб. за литровую банку.

клюква — 5−5‚5 руб.

сливы — 3 руб.

виноград — 4 руб.

персики — 4‚5 руб.

яблоки — 1‚32−1,5 руб.

груши — 2 руб.

Живая рыба:

карп — 5‚98 руб. и 4‚85 руб.

карась — 2‚53 руб.

щука — 7‚68 руб.

Шашлык за 100 г:

свиной —2,6 руб.

куриный — 1,4 руб.

Напомним, ярмарки проходят по выходным дням с 19 сентября по 1 ноября. Региональная — 10 октября.