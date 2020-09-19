В субботу‚ 19 сентября‚ начался сезон осенних ярмарок. Традиционно торговля развернулась на стоянке около центральной библиотеки.
Цены на некоторую сельхозпродукцию (указаны в кг):
- картофель — 0‚6−0‚66 руб. (большая сетка — 20 руб.)
- помидоры — 0‚92−2‚5 руб.
- баклажаны — 1−1‚8 руб.
- огурцы — 1‚5−3 руб.
- лук — 0‚8−1 руб.
- лук-перо — 7 руб.
- морковь — 0‚66−0‚8 руб.
- свёкла — 0‚53−0‚8 руб.
- кабачок — 0‚5 руб.
- тыква — 0‚8 руб.
- капуста белокочанная —0‚8 руб.
- капуста цветная и брокколи — 3 руб.
- перец сладкий — 2‚5−3 руб.
- чеснок — 6‚5 руб. (головка — 0‚4 руб.)
- кукуруза в початках — 1,09−1‚5 руб.
- малина‚ ежевика — 4 руб. за литровую банку.
- клюква — 5−5‚5 руб.
- сливы — 3 руб.
- виноград — 4 руб.
- персики — 4‚5 руб.
- яблоки — 1‚32−1,5 руб.
- груши — 2 руб.
Живая рыба:
- карп — 5‚98 руб. и 4‚85 руб.
- карась — 2‚53 руб.
- щука — 7‚68 руб.
Шашлык за 100 г:
- свиной —2,6 руб.
- куриный — 1,4 руб.
Напомним, ярмарки проходят по выходным дням с 19 сентября по 1 ноября. Региональная — 10 октября.
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