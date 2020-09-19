В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык (+ фото)

Ольга Паздерина
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В субботу‚ 19 сентября‚ начался сезон осенних ярмарок. Традиционно торговля развернулась на стоянке около центральной библиотеки.


Цены на некоторую сельхозпродукцию (указаны в кг):

  • картофель — 0‚6−0‚66 руб. (большая сетка — 20 руб.)
  • помидоры — 0‚92−2‚5 руб.
  • баклажаны — 1−1‚8 руб.
  • огурцы — 1‚5−3 руб.
  • лук — 0‚8−1 руб.
  • лук-перо — 7 руб.
  • морковь — 0‚66−0‚8 руб.
  • свёкла — 0‚53−0‚8 руб.
  • кабачок — 0‚5 руб.
  • тыква — 0‚8 руб.
  • капуста белокочанная —0‚8 руб.
  • капуста цветная и брокколи — 3 руб.
  • перец сладкий — 2‚5−3 руб.
  • чеснок — 6‚5 руб. (головка — 0‚4 руб.)
  • кукуруза в початках — 1,09−1‚5 руб.
  • малина‚ ежевика — 4 руб. за литровую банку.
  • клюква — 5−5‚5 руб.
  • сливы — 3 руб.
  • виноград — 4 руб.
  • персики — 4‚5 руб.
  • яблоки — 1‚32−1,5 руб.
  • груши — 2 руб.

Живая рыба:

  • карп — 5‚98 руб. и 4‚85 руб.
  • карась — 2‚53 руб.
  • щука — 7‚68 руб.

Шашлык за 100 г:

  • свиной —2,6 руб.
  • куриный — 1,4 руб.

Напомним, ярмарки проходят по выходным дням с 19 сентября по 1 ноября. Региональная — 10 октября.

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык
Фотографии: Ольга Паздерина
В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

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В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

В Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлыкВ Слуцке проходит первая осенняя ярмарка. Обзор цен на овощи‚ живую рыбу и шашлык

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