По этой улице, длиной всего 300 метров, приходится часто ходить. Она связывает улицу Ленина (парковка автомобилей городского рынка) и улицу Виленскую (медицинский колледж).

Нужно сразу подчеркнуть, что это достаточно активная «трасса» в рабочие дни. А наибольшая нагрузка выпадает на выходные, когда народ едет на рынок. Нельзя сказать, что пешеходов ходит по улице Куликова много — нет тротуаров, а прижиматься к заборам тоже неохота. Но всё же, кто попадает на эту дорогу, особенно в тёмное время суток, чувствует себя неуютно.

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Дело в том, что в начале и в конце улицы нет пешеходных переходов. Поэтому путнику приходится весьма осторожно высматривать, не выскочит ли из-за поворота какой-нибудь транспорт. А водители едут без всякого внимания, что за углом может оказаться пешеход.

Кстати, приходилось наблюдать, что и сами автомобилисты оказывались чуть ли не в аварийной ситуации, когда на скорости заворачивали на улицу Куликова с главной дороги, и едва не сталкивались с такими же любителями.

К слову сказать, не так далеко находится переулок 8 Марта — 100-метровый тупик. Так и тот имеет знак перехода.