«Ситуация напряжённая, люди боятся заражений». Что происходит в 13-й школе Слуцка

Сразу несколько родителей учащихся и сами учащиеся средней школы № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более 10-ти педагогов. Родители подозревают, что это коронавирус.

Что рассказали родители и бабушки с дедушками

Одна из мам рассказала, что «учить детей некому». Что дети просто сидят на уроках без учителя, потому что заболевших учителей некому заменить.

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Бабушка и дедушка двух учениц СШ № 13 сказали: «Сегодня внучкам, как и всем учащимся, сказано сидеть дома, в школу не приходить. Причина? Весь учительский состав на карантине: у одних подтверждённый коронавирус, другие, соответственно, контакты первого уровня.

Нашему возмущению нет предела… Ведь эта ситуация сложилась не за вчера, когда все заболели или ушли на самоизоляцию. Это продолжалось неделю и даже больше. Учителя по 1, по 2, по 3 ежедневно выпадали из учебного процесса. Просто в голове не укладывается! Как можно так поступать с людьми?!

Теперь все школьники СШ № 13 в лучшем случае — контакты первого уровня. В худшем — заболевшие. А все они живут в семьях, где есть и старики, и младенцы, и люди с хроническими заболеваниями.

Кто молчал? Кто делал вид, что всё хорошо? Руководство школы? Санстанция? Больница?"

Ещё одна бабушка первоклассника рассказала, что детей в школу сегодня завели, но в школе № 13 действительно заболело больше учителей, чем в других.

Что ещё известно из других источников

Приводим пересказ того, что ещё известно о происходящем в СШ № 13:

«Все учителя в масках. Также отсутствует очень много детей — в некоторых классах едва ли не половина. Непонятно, болеют они или просто их не пускают родители.

Никто не говорит, что это — «корона» или просто какой-то вирус. Классы постоянно на проветривании, везде стоят антисептики. Учащимся особо не рассказывают о том, что происходит в школе, только настоятельно просят мыть руки каждую перемену.

Как говорят сами учителя, ситуация напряжённая. Занятия идут как обычно, но очень много замен. Маски все носят по желанию, но почти все учителя в масках. Среди школьников в масках по коридору ходят единицы. В некоторых классах ученикам сказали сидеть в кабинете, никуда не ходить. Но если очень нужно выйти, то рекомендуют учащимся не прижиматься к стенам и не приближаться к другим детям.

Ученикам нравится, что много замен учителей — можно получить халявную оценку или где-то расслабиться на уроке. Но где-то нет учителей даже на замену. И особенно старшеклассникам дают «форточки» в уроках. Например, говорят приходить ко второму уроку или уходить с последнего. Или вместо урока по одному предмету проводят урок по другому. Отменяют даже факультативы.

С начала учебного года родителей младших классов не пускали в школу без масок. Сейчас же предупредили и о том, что им можно находиться только на первом этаже".

Официального комментария пока нет

На момент публикации официальный комментарий получить не удалось, так как начальник и заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома, а также директор школы в течение часа не поднимали трубки. Как только появится официальная информация, «Кур'ер» сообщит её читателям.

Также «Кур'еру» не удалось оперативно получить комментарии в Слуцком ЦГиЭ и Слуцкой ЦРБ.

Один из работников школы сообщил «Кур'еру», что сегодня после 4-го урока будут проводить дезинфекцию школы, но провести её решили ещё неделю назад.

Обновлено в 10.48.

По другим сведениям, дезинфекцию проведут после 16 часов.