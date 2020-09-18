За день выявляют минимум 5 человек. Главврач больницы сообщил о второй волне коронавируса в Слуцке

Эпидемиологическая обстановка в Слуцком районе по коронавирусной инфекции сложная, пошла вторая волна. В ЦРБ открыто инфекционное отделение, в котором медики работают с COVID-19 (как и в апреле), но оно не справляется.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

«Мы отправляем пациентов с коронавирусной инфекцией в Солигорскую и Марьиногорскую ЦРБ. В принципе, минимум 5 человек в день мы выявляем по коронавирусу, а то бывает и больше», — рассказал Олег Лесников.

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Слуцкие врачи настоятельно рекомендуют населению соблюдать все мероприятия по профилактике заболевания коронавирусной инфекции.

Что касается СШ № 13, главный врач сказал, что у него нет данных, какая в этой школе заболеваемость коронавирусом. «Там есть повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями», — сказал Олег Лесников.

Напомним, что несколько родителей школьников и сами учащиеся СШ № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более десяти педагогов. Родители подозревают, что это коронавирус.