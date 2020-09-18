«Сразу подумал, что это кукла». В Смолевичах мужчина совершил акт самосожжения

В пятницу, 18 сентября, в городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения. По предварительной информации, он появился у крыльца у здания РОВД, облил себя бензином и поджёг. Как пишет TUT. BY, сейчас он находится в реанимации.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины. Очевидец сообщил журналисту TUT. BY, что он видел:

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— Я подъезжал к перекрёстку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сразу подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи и мужчину увезли. Как удалось выяснить TUT. BY на месте, мужчина перед тем, как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов — просто поджёг себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя.

Сейчас мужчина находится в Смолевичской районной больнице, в реанимации. Личность его выясняется. Также пока неизвестны причины, толкнувшие его на такой поступок.

Официальных комментариев пока нет.