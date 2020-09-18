Прибыль сахарорафинадного комбината в Слуцке упала на 90%

Опубликован отчёт ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за первое полугодие. Компания значительно потеряла в чистой прибыли: получено около 1,5 млн рублей. Это всего лишь 10,3% прошлогодней суммы за такой же период, пишет Office Life.

Если в цифрах, то чистая прибыль за первое полугодие 2019 года была 15 076 000 рублей, а за первые 6 месяцев 2020-го — 1 558 000 рублей.

Напомним, что в конце марта этого года «Кур'ер» рассказывал, что на предприятии оставалось более 70% выработанного сахара из урожая свёклы 2019 года, который надо было реализовать в 2020 году. «И уже два месяца этого года мы работаем с убытками, то есть цена сахара в России держится на очень низком уровне и вряд ли она будет увеличиваться», — говорил тогда Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.

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Слуцкий сахарорафинадный комбинат — один из четырёх государственных сахарных предприятий Беларуси, которые входят в концерн «Белгоспищепром». Частники в этой сфере в республике не работают.

Как пишет Office Life, долгое время сахарные госкомбинаты Беларуси испытывают проблемы из-за высокой себестоимости продукции. Она оказалась неконкурентоспособной по цене. Российские конкуренты получили возможность демпинга на белорусском рынке, хотя у них также возникли проблемы из-за низких цен на мировом рынке. В России несколько предприятий были закрыты. В Беларуси власти пойти на это пока не могут.

В связи с этим оказывается поддержка сахарному сектору. Например, недавно разрешили госзакупки сахара без тендеров. Также действует госрегулирование цен на этот продукт.

При этом не так давно были задержаны руководители всех сахарных предприятий Беларуси.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

14 февраля Александр Лукашенко заявил, что задержанные руководители сахарных заводов дали признательные показания, просят не лишать их свободы и готовы пойти работать в колхоз. «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — ответил президент.