На рынке в изобилии разнообразные грибы, клюква, малина. Можно встретить редис. Огурцов мало. Дешевле стали морковь, чеснок. Цены указаны по состоянию на 17 сентября.

Овощи (за 1 кг)

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Пекинская капуста — 1,8 рубля
  • Огурцы — 0,8−1,5 рубля
  • Помидоры — 1,5−2 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 0,7−0,9 рубля
  • Свёкла красная — 0,5 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−3,5 рубля
  • Острый перец — 0,7 рубля (за штуку)
  • Лук репчатый — 1 рубля
  • Чеснок свежий — 5,5−8 рублей (0,8 рубля — за головку)
  • Редис — 1,3 рубля
  • Кукуруза сахарная — 2,5 рубля
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Имбирь — 4 рубля.

Фрукты (за 1 кг)

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня —1,5−2,8 рубля
  • Гранат — 6,5 рубля
  • Киви — 6,5 рубля
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2 рубля (домашние — 0,8 рубля)
  • Груши — 1,5 рубля
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Черешня — 7 рубля
  • Виноград — 2,5−5 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 2−3 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рублей.

Ягоды (за 1 литр)

  • Малина — 2,5 рубля
  • Крыжовник — 2 рубля
  • Белая (красная) смородина — 1,2 рубля
  • Алыча — 1 рубль
  • Ежевика — 2,5 рубля
  • Клюква — 6 рублей
  • Плоды шиповника — 2 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (за штуку)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый).

Грибы

  • Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)
  • Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг).

Приправы и зелень

  • Приправа домашняя (тмин, укроп, кориандр) — 1 рубль (100 граммов)
  • Зелень свежая (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Зелень для засолки, консервирования: пучок хрена + укроп — 0,5 рубля
  • Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).

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