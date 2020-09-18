На рынке в изобилии разнообразные грибы, клюква, малина. Можно встретить редис. Огурцов мало. Дешевле стали морковь, чеснок. Цены указаны по состоянию на 17 сентября.
Овощи (за 1 кг)
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2 рубля
- Пекинская капуста — 1,8 рубля
- Огурцы — 0,8−1,5 рубля
- Помидоры — 1,5−2 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Морковь — 0,7−0,9 рубля
- Свёкла красная — 0,5 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 2−3,5 рубля
- Острый перец — 0,7 рубля (за штуку)
- Лук репчатый — 1 рубля
- Чеснок свежий — 5,5−8 рублей (0,8 рубля — за головку)
- Редис — 1,3 рубля
- Кукуруза сахарная — 2,5 рубля
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Имбирь — 4 рубля.
Фрукты (за 1 кг)
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня —1,5−2,8 рубля
- Гранат — 6,5 рубля
- Киви — 6,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки — 2 рубля (домашние — 0,8 рубля)
- Груши — 1,5 рубля
- Чернослив — 2,5 рубля
- Черешня — 7 рубля
- Виноград — 2,5−5 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 2−3 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей
- Фундук — 15 рублей.
Ягоды (за 1 литр)
- Малина — 2,5 рубля
- Крыжовник — 2 рубля
- Белая (красная) смородина — 1,2 рубля
- Алыча — 1 рубль
- Ежевика — 2,5 рубля
- Клюква — 6 рублей
- Плоды шиповника — 2 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (за штуку)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый).
Грибы
- Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)
- Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг).
Приправы и зелень
- Приправа домашняя (тмин, укроп, кориандр) — 1 рубль (100 граммов)
- Зелень свежая (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля (за пучок)
- Зелень для засолки, консервирования: пучок хрена + укроп — 0,5 рубля
- Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).
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