На рынке в изобилии разнообразные грибы, клюква, малина. Можно встретить редис. Огурцов мало. Дешевле стали морковь, чеснок. Цены указаны по состоянию на 17 сентября.

Овощи (за 1 кг)

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля

Цветная капуста — 2 рубля

Пекинская капуста — 1,8 рубля

Огурцы — 0,8−1,5 рубля

Помидоры — 1,5−2 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 0,7−0,9 рубля

Свёкла красная — 0,5 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 2−3,5 рубля

Острый перец — 0,7 рубля (за штуку)

Лук репчатый — 1 рубля

Чеснок свежий — 5,5−8 рублей (0,8 рубля — за головку)

Редис — 1,3 рубля

Кукуруза сахарная — 2,5 рубля

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Имбирь — 4 рубля.

Фрукты (за 1 кг)

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня —1,5−2,8 рубля

Гранат — 6,5 рубля

Киви — 6,5 рубля

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2 рубля (домашние — 0,8 рубля)

Груши — 1,5 рубля

Чернослив — 2,5 рубля

Черешня — 7 рубля

Виноград — 2,5−5 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 2−3 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рублей.

Ягоды (за 1 литр)

Малина — 2,5 рубля

Крыжовник — 2 рубля

Белая (красная) смородина — 1,2 рубля

Алыча — 1 рубль

Ежевика — 2,5 рубля

Клюква — 6 рублей

Плоды шиповника — 2 рубля

Ананас — 2−3 рубля (за штуку)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый).

Грибы

Подосиновики — 5 рублей (за 1 кг)

Маслята — 2,5 рубля (за 0,5 кг).

Приправы и зелень