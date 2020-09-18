О чём говорил Лукашенко на женском форуме в Минске. Девять главных цитат

Александр Лукашенко в четверг, 17 сентября, посетил женский форум «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене». Там он заявил, что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей, а также увеличить численность армии на границе с Украиной, кроме этого, призвал народы этих государств остановить «своих безумных политиков» и «не дать развязаться войне». О чём ещё он говорил — в девяти цитатах.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

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«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!»

Что касается действий белорусских силовиков, то никого они в изоляторах не «побили»: «Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но всё остриё было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг».

«Под этими бело-красно-белыми флагами, посмотрите, какие термины и слова. /…/ Это они [оппозиция] придумали: блицкриг не удался. Он был обречён за много лет до этого блицкрига, он не мог произойти в нашей стране, он не произойдёт никогда».

«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя сфальсифицировать выборы в 80%».

«Им [оппозиции] не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия участков они бы не стали атаковать мирную столицу. Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация — блокирование на участках в Минске и стране ни в чём не повинных людей, членов участковых комиссий. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали».

Что касается заявлений отдельных западных стран, которые отказались признать его легитимным президентом Беларуси, Лукашенко заявил, что это не имеет значения: «Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны».

«Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения».

«Поверьте, ситуация очень непростая. Я не хочу её усложнять. /…/ Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем немного приёмов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку».