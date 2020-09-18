На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)

В четверг, 17 сентября, в столице состоялся женский форум «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене». На него приехали и случчанки, пишет «Слуцкий край».

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В ТЕМУ. О чём говорил Лукашенко на женском форуме в Минске. Девять главных цитат