На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)

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В четверг, 17 сентября, в столице состоялся женский форум «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене». На него приехали и случчанки, пишет «Слуцкий край».

На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)
Фотографии с сайта газеты «Слуцкий край»
На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)

На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)

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На женский форум в Минск ездили и случчанки. Они взяли с собой флаг города (фотофакт)

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