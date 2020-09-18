В Слуцке пройдёт встреча для девушек с эндокринологом. Приём заявок

В субботу, 3 октября, в 14 часов в клубе Parking состоится очередная встреча женского проекта Lampa. Её гостем и спикером станет Татьяна Савич, врач-эндокринолог. Она расскажет о том, какие симптомы говорят о гормональных сбоях, какие анализы и когда надо сдавать. Вход за донейшен.

Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб».

Кто такая Татьяна Савич

Татьяна Савич работает в Минске врачом-эндокринологом. Она член Белорусского общества эндокринологов и автор интернет-проекта «Азбука гормонов». Посмотреть страницу Татьяны Савич в Instagram можно здесь.

Что будет на встрече

На встрече Татьяна Савич затронет вопросы, которые касаются гормонального фона женщины. Расскажет, как организм может сообщать своей обладательнице о неполадках, приведёт примеры, а также ответит на вопросы участниц и подскажет, когда и какие анализы из гормональной панели сдавать.

Как стать участницей встречи

Чтобы стать участницей встречи, заполните анкету.

За день-два организаторы перезвонят вам, чтобы подтвердить ваше участие. Вход на встречу — за донейшен (дадите столько, сколько посчитаете нужным).

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2002 года. Мы предлагаем нашим пациентам более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества нашей лаборатории:

результаты анализа от 1 рабочего дня



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архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней

консультации экспертов

отличные цены и программа лояльности

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«Синлаб» сегодня — больше, чем лаборатория. В филиале г. Слуцк, 2-ой пер. Чапаева, 2 ведёт приём врач-гинеколог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!











