На Майском Посаде в Слуцке построят супермаркет. Жителям предлагают это обсудить

В четверг, 17 сентября, Слуцкий райисполком объявил о начале общественного обсуждения по строительству торгового объекта на улице Виленской. Оно продлится по 16 октября включительно.

Начало строительства магазина запланировано на март 2021 года, окончание определяется проектом.

Реклама

Заказчик — ООО «Санта Ритейл». Напомним, что у этой торговой компании в Слуцке уже два магазина — «Санта&Кэш» на Гагарина, 10 и «Санта» на 2-м пер. Богдановича, 14. Построить магазин планируется на земельном участке, который расположен по адресу: ул. Виленская, У-77 (рядом с пятиэтажным домом Слуцкого сахарорафинадного комбината). Напомним, в октябре 2019 года райисполком проводил аукцион на право аренды участка под торговый объект.

Площадь участка — 0,2920 га.

Торговый объект — одноэтажное здание, конфигурацией близкой к прямоугольной.

Общая площадь торгового объекта — около 800 кв.м.

Это будет магазин по торговле продовольственными и сопутствующими непродовольственными товарами повседневного спроса. Торговая площадь — около 400 кв.м.

В проекте предусмотрены парковки для автотранспорта.

Транспорт для обслуживания и эксплуатации объекта будет заезжать с улицы Виленской.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории торгового объекта с учётом существующих пешеходных и транспортных связей; обеспечение безбарьерной среды как на территории торгового объекта, так и внутри него; создание малых архитектурных форм.

♦ До завершения общественного обсуждения с планом застройки по объекту можно ознакомиться:

в отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома (каб. 223). Контактное лицо — начальник отдела архитектуры и строительства Александр Владимирович Якубец. Телефон: (801 795) 7 59 33, е-mail: architect@slutsk.gov.by.

в ООО «Санта Ритейл» по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 25/2. Телефон: (8016) 229 01 00; факс: (8016) 229 01 66. Контактное лицо — начальник отдела по развитию бизнеса Константин Валентинович Залюбич. Телефон: (8 029) 626 65 87, е-mail: info@retail.santa.by.

♦ Вопросы, замечания и предложения по объекту «Строительство торгового объекта по ул. Виленская, У-77 в г. Слуцке» можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес Слуцкого райисполкома (223 610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189) или по электронной почте: info@slutsk.gov.by, architect@slutsk.gov.by.

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Слуцкий райисполком до 2 октября 2020 года. В случае наличия заявления от общественности дата и место его проведения будут сообщены позднее.