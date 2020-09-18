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Жительница Слуцка: «Не надо из кожи вон лезть, чтобы восхитить Карлсона «в самом расцвете сил»

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Несколько дней назад мы опубликовали мнение случчанки о том, что женщина должна носить бельё, которое будет вызывать у мужчины желание, а не смех. В ответ на это одна из наших читательниц поделилась своими мыслями:

«Женщина никому ничего не должна. А если и должна, то только если она сама этого искренне хочет. Быть объектом сексуального желания — это выбор, а не обязанность. Если женщине нравится смешное бельё в горошек и ей оно повышает настроение — пусть носит на здоровье, и неважно, что какой-то там мужик считает его смешным.

Вы заметили, сколько усилий женщины прилагают для того, чтобы нравиться мужчинам? Наращенные ресницы, маникюр, педикюр, эпиляция, фитнес, сексуальное нижнее бельё и улыбка 24/7. А мужчины думают, что они всегда красавцы, даже с перегаром и пивным животиком. Мало кто из них занимается спортом или ходит в «качалку». Мы же намного больше следим за собой.

Белоруски ради мужчин постоянно себя улучшают. Хотя непонятно, с чем это связано. Ведь по количеству у нас гендерное равенство, примерно 50% на 50%. Я понимаю, когда после войны мужчин было намного меньше и женщины хватались за любого. Хромой, косой, хоть какой, но есть. Сейчас обстоятельства поменялись. Ради кого все эти жертвы — непонятно. Женщины идут на болезненные процедуры — лазерная эпиляция, межресничный татуаж… А что парни делают для нас? Максимум — побреются и наденут чистые носки без дырки. Зато все — и с маленьким членом, и с неказистой внешностью — рядом с собой желают видеть богиню. Такое самомнение бы женщинам!

Наверное, это заложено у нас в менталитете и передаётся дочери от матери: надо держаться мужиков, без мужа женщина не может быть полноценной… Вот и пытаются привлечь всеми возможными способами себе в ущерб.

Я не говорю о том, что женщина должна забить на себя. Конечно, она должна быть опрятной, но не из кожи вон лезть, чтобы восхитить Карлсона «в самом расцвете сил».

Анна Мирская

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.




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