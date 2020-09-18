Архитектура старых дворов деревень под Слуцком: ворота и калитки

Время неумолимо движется вперёд… Я люблю во время велосипедных прогулок по деревням рассматривать архитектуру старых домов. А вот сегодня моё внимание привлекли ворота и калитки в деревнях Кухты и Городище.

Ворота (по-белорусски — брама) закрывают главный вход во двор, огород. Складные ворота могут иметь несколько створок или проходов, включая пешеходную калитку. Через ворота пропускают транспорт.

Калитка (по-белорусски — брамка) — миниатюрная форма ворот. Своеобразный контрольно-пропускной пункт для человека, входящего во двор.

Каждый хозяин стремится украсить вход во двор. Ворота демонстрируют и экономическую состоятельность владельцев.

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Во второй половине 20 века появилась мода на металлические изделия. Мастера-сварщики изготавливали ворота и калитки по шаблону, но есть и единичные экземпляры. Неповторимые геометрические фигурки из железных прутьев создают красивый орнамент. Затем для сохранности и большей эстетики металл красили. Смотреть на эту красоту — одно удовольствие. Металлическая форма одинаковая, а вот покраска различная. Практически не повторяется.

Теперь появились ворота и калитки из металлопрофиля или кузнечные, дорогой ковки. В этом тоже есть своя дизайнерская гармония. Некоторые хозяева с творческим подходом рисуют на воротах из металлопрофиля.

Но всё же прелесть металлических ворот и калиток ничто не заменит. Поэтому спешу запечатлеть это очарование на фото. Пока не выбросили в металлолом кажущиеся несовременными, а на самом деле бесподобные дизайнерские находки сварщиков эпохи советского конструктивизма.