НовостиСлуцк В Слуцке около школы на «Чехова» неизвестные нарисовали бело-красно-белый флаг и раскрасили «зебру». Фотофакт Отдел новостей - 17 сентября 2020, 10:11 1 На тротуаре около СШ № 11 кто-то мелками нарисовал бело-красно-белый флаг и раскрасил красными полосами пешеходный переход. Фотографии сделаны утром в четверг, 17 сентября. Фотографии прислал читатель «Кур'ера» Реклама
С такими рисунками бороться очень просто. Достаточно его перечеркнуть зелеными линиями из болончика крест накрест и агитация будет иметь прямо противоположное значение. Или написать на нем «кал» и таким образом усилия детей- змагароу будут сведены на нет.