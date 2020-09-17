В Слуцке около школы на «Чехова» неизвестные нарисовали бело-красно-белый флаг и раскрасили «зебру». Фотофакт

Отдел новостей
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На тротуаре около СШ № 11 кто-то мелками нарисовал бело-красно-белый флаг и раскрасил красными полосами пешеходный переход. Фотографии сделаны утром в четверг, 17 сентября.

В Слуцке около школы неизвестные нарисовали бело-красно-белый флаг и разрисовали «зебру». Фотофакт
Фотографии прислал читатель «Кур'ера»
В Слуцке около школы неизвестные нарисовали бело-красно-белый флаг и разрисовали «зебру». Фотофакт

В Слуцке около школы неизвестные нарисовали бело-красно-белый флаг и разрисовали «зебру». Фотофакт

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Гость
It is 2015

С такими рисунками бороться очень просто. Достаточно его перечеркнуть зелеными линиями из болончика крест накрест и агитация будет иметь прямо противоположное значение. Или написать на нем «кал» и таким образом усилия детей- змагароу будут сведены на нет.

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17 сентября 2020 12:45