Секция «Женская обувь» порадует своих покупателей отличным выбором осенней обуви! Ботинки, туфли, ботильоны, полусапожки — лак, кожа, велюр. Модные новинки!

В продажу поступили дублёнки и головные уборы из натурального меха производства «Витебский меховой комбинат». Непревзойдённое качество! Выгодные условия рассрочки! Ждём Вас в секции «Женская одежда».

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В секции «Товары для уюта» обновлённый ассортимент витебских ковров и ковровых дорожек.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568