В Слуцке инвалид-«чернобылец» судится с райисполкомом из-за социальной квартиры, которую ему предоставили

В 2008 году Андрей Карпюк получил социальное жильё — однокомнатную квартиру на улице Зелёной. Эту квартиру ему дали как инвалиду, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС. Однако сам случчанин утверждает, что райисполком нарушил его права, судится с ним и один за одним проигрывает суды. Мужчина обратился в «Кур'ер».

Фото официальной переписки Андрея Карпюка с чиновниками и материалов судов есть в распоряжении редакции.

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Как Андрею Карпюку дали квартиру

Житель Слуцка Андрей Карпюк — инвалид 2-й группы, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В начале 2000-х он перенёс инсульт.

По закону инвалиды 2-й группы, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, имеют право на социальное жильё, если состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Жильё это строится за счёт бюджетных средств, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2007 году по решению местного райисполкома в Слуцке на улице Чехова построили 9-этажный дом. А согласно перечню объектов, которые в 2007 году должны были быть построены за счёт «чернобыльских» бюджетных денег, в доме на Чехова должны были дать четыре льготные квартиры «чернобыльцам», в том числе и Карпюку.

Однако ему и остальным трём льготникам дали социальные квартиры не в 2007 году на Чехова, а в начале 2008-го в 9-этажном доме на улице Зелёной. Дом на Зелёной был построен для льготной категории граждан.

В связи с тем, что Карпюку дали социальную квартиру по договору найма, его сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2012 году.

Суды с райисполкомом

Андрей Карпюк хотел приватизировать свою квартиру, но ему отказали. Однако он говорит, что, по его данным, другие три «чернобыльца» приватизировали свои квартиры. Но документального подтверждения этому заявлению у него в распоряжении нет.

Мужчина хотел выяснить, почему ему предоставили квартиру не в том доме и какой статус имеют квартиры других трёх «чернобыльцев». Он в течение нескольких лет обращался в Слуцкий райисполком, чтобы ему предоставили учётное дело по строительству его квартиры на Зелёной и информацию о статусе квартир его соседей.

В учётном деле находятся документы, касающиеся квартиры, в том числе заявление Карпюка о строительстве социальной квартиры и книга постановки на учёт на общую очередь на улучшение жилищных условий Слуцкого райисполкома за 2005−2008 годы.

Случчанин хотел выяснить, выделялись ли ему льготы и предоставлялись ли субсидии на строительство квартиры на Зелёной. Но информацию ему не предоставили.

Тогда Карпюк обратился в Миноблисполком, а затем в Слуцкий районный и Минский областной суды. Он требовал предоставить ему эти документы, однако все суды проиграл. Каждый раз суд мотивировал своё решение тем, что Слуцкий райисполком по нормативным актам не обязан предоставлять учётное дело.

Где учётное дело — непонятно

В декабре 2019 года райисполком ответил Карпюку, что учётное дело сдано в архив.

Однако в январе 2020 года из архива пришёл ответ, что Слуцкий райисполком учётное дело Карпюка на хранение в архив не сдавал.

Также в суде представитель райисполкома пояснял Карпюку, что учётное дело было передано в 2010 году в Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и обратно не вернулось.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ответил Карпюку, что вернул учётное дело в райисполком.