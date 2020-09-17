Планировали захватить административные здания: Лукашенко рассказал о «сценарии уничтожения Беларуси»

Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны заявил, что подготовка к нынешней ситуации в Беларуси велась на протяжении последних 10 лет. Был разработан специальный сценарий по уничтожению страны. «Главные агрессоры» — это США, а также несколько европейских стран.

— Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединённые Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, — заявил Лукашенко.

У каждого государства в этом сценарии, по его словам, своя роль: Чехия используется как ресурсный хаб, Польша — инкубатор медиаканалов («Белсат», Nexta и другие) и как площадка для альтернативных органов в изгнании, Литва, «уязвлённая темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений», Украина — форпост политических провокаций.

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— Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим.

Первый этап. Подготовительный

Лукашенко заявил, что после неудавшихся попыток цветных революций 2006 и 2010 годов «Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров».

Второй этап. Парламентские выборы

За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, заявил Лукашенко. По его словам, это и сеть специализированных Telegram-каналов «с чётким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций».

Также в период парламентских выборов были протестированы новые формы уличной активности.

Третий этап. Подготовка к президентским выборам

На этом этапе, рассказал Лукашенко, «зарубежные стратеги создавали „героев“ для разных целевых аудиторий». Для городов и сёл это «несостоявшийся кандидат-блогер» (речь идёт о Сергее Тихановском. — Прим. ред.). Для бизнеса и «новых слоёв» — банкир (Виктор Бабарико. — Прим. ред.), «под которого создавались крупные интернет-площадки». Что касается Валерия Цепкало, то, по мнению Лукашенко, его выдвижением «зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать её лояльность президенту».

Власть в это время была полностью погружена в борьбу с пандемией.

— Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали всё, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству, — заявил Лукашенко.

Четвёртый этап. Президентская кампания

Лукашенко заявил, что в этот период был использован «целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов».

— А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя. Например, объединённый штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрёл новые балаганные формы.

В это же время, по словам Лукашенко, были запущены фейки о мифических миллионах на его зарубежных счетах, различные мемы.

— Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счёт фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет, — отметил он.

Пятый этап. Попытка майданного сценария

День выборов, по словам Лукашенко, «стал часом „Х“ для попытки реализации майданного блицкрига». Недоверие к результатам кампании стимулировалось заблаговременно. По призывам объединённого штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера.

— Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9, 10 и 11 августа, — заявил Лукашенко.

По его словам, планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов.

— Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее. Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночников у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые сейчас ещё находятся в госпиталях, — перечислил Лукашенко. Он заявил, что «пассивность правоохранительных органов» привела бы к многочисленным человеческим потерям и трагедии для страны.

Шестой этап. Поствыборный протест

Он подчеркнул, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста.

— Тогда «кукловоды» резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли.

Одновременно, по его словам, был «взят курс на создание радикального крыла протестующих».

— Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются «гонконгские» технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих, — перечислил Лукашенко.

По его словам, управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно.

Лукашенко заявил, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей.

— Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится, — уверен он.

Седьмой этап. Попытка легализации инфраструктуры перемен

По словам Александра Лукашенко, после бегства за рубеж организаторов Координационного совета «пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией», активно распространяется так называемый план Б.

— Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, — неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счёт фондов, якобы оказывающих адресную поддержку «жертвам режима». Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит, — заявил Лукашенко.

По его словам, «белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах».

— Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов, — сказал он.