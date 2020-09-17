Слуцкие дети могут бесплатно отдохнуть. Путёвки предлагают четыре санатория

Бесплатные путёвки на четвёртый квартал 2020 года предлагают четыре санатория.

Об этом «Слуцкому краю» сообщил Андрей Янук, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.

Реклама

«Боровичок» (г. Гродно, Дятлово)

для учащихся 1−9 классов;

заболевания органов дыхания, кровообращения, пищеварения, костно-мышечной, мочеполовой систем.

«Богатырь» (г. Молодечно)

для детей 6−18 лет;

заболевания глаз, органов дыхания, костно-мышечной системы.

«Радуга» (г. Бобруйск),

для учащихся 1−4 классов;

заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы.

«Свислочь» (г. Осиповичи, Елизово),

для учащихся 1−11 классов;

заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения.

Справки по телефону: 7 52 41.