Слуцкие дети могут бесплатно отдохнуть. Путёвки предлагают четыре санатория

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Бесплатные путёвки на четвёртый квартал 2020 года предлагают четыре санатория.

Об этом «Слуцкому краю» сообщил Андрей Янук, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.

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«Боровичок» (г. Гродно, Дятлово)

  • для учащихся 1−9 классов;
  • заболевания органов дыхания, кровообращения, пищеварения, костно-мышечной, мочеполовой систем.

«Богатырь» (г. Молодечно)

  • для детей 6−18 лет;
  • заболевания глаз, органов дыхания, костно-мышечной системы.

«Радуга» (г. Бобруйск),

  • для учащихся 1−4 классов;
  • заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы.

«Свислочь» (г. Осиповичи, Елизово),

  • для учащихся 1−11 классов;
  • заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения.

Справки по телефону: 7 52 41.

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