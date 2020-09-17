Слуцкие дети могут бесплатно отдохнуть. Путёвки предлагают четыре санатория

Бесплатные путёвки на четвёртый квартал 2020 года предлагают четыре санатория.
Об этом «Слуцкому краю» сообщил Андрей Янук, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.
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«Боровичок» (г. Гродно, Дятлово)
- для учащихся 1−9 классов;
- заболевания органов дыхания, кровообращения, пищеварения, костно-мышечной, мочеполовой систем.
«Богатырь» (г. Молодечно)
- для детей 6−18 лет;
- заболевания глаз, органов дыхания, костно-мышечной системы.
«Радуга» (г. Бобруйск),
- для учащихся 1−4 классов;
- заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы.
«Свислочь» (г. Осиповичи, Елизово),
- для учащихся 1−11 классов;
- заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения.
Справки по телефону: 7 52 41.
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