«Всё для народа». Посмотрите на остановку на Майском Посаде, где мокнут люди во время дождя

Сегодня сфотографировала, как взрослые и дети просто стоят и мокнут под дождём, ожидая общественного транспорта. Зато на скамеечку можно присесть. Когда пошёл дождь, народ побежал кто куда.

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