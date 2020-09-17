Назначен новый начальник Слуцкой налоговой инспекции

С 16 сентября начальником инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району назначен Вадим Геннадьевич Фирсов (1973 года рождения).

До этого он работал заместителем начальника инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району города Минска, сообщает «Слуцкий край».

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Напомним, предыдущий начальник инспекции Андрей Ежелый возглавлял инспекцию в течение 9 лет. Он был назначен на эту должность в сентябре 2011 года и проработал на ней до 31 июля 2020 года. До 2011 года Ежелый работал заведующим юридическим сектором этой же инспекции.

При Андрее Ежелом в сентябре 2017 года к ИМНС по Слуцкому району были присоединены инспекции из двух районов — Стародорожского и Копыльского, в которых находятся управления по работе с плательщиками.

По итогам работы в 2019 году инспекция МНС по Слуцкому району признана победителем смотра-конкурса «Лучшая инспекция МНС среди районов Минской области».