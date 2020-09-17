«Семь лет носила траур, три года не смотрела телевизор, но рукоделие и живопись не оставляла никогда». Пенсионерка рисует всё подряд и даже зятя (много фото)

Пенсионерка Надежда Васильевна увлекается рукоделием и живописью. Стены её дома в деревне Вынищи украшены рукописными пейзажами и цветами, а на участке стоит множество самодельных скульптур и даже портрет зятя. Lampa побывала в гостях у Надежды Васильевны и посмотрела на работы талантливой пенсионерки.

Первое впечатление

Мы застали Надежду Васильевну за работой: она рисовала очередную берёзку на доме. Тщательно прописывала каждый листочек. Настоящие краски и кисточки для монументальной живописи разложены на рабочем столе. Сама художница работала в спецодежде. Фактически Надежда Васильевна создаёт сельский мурал (мурал — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях).

1 из 4

30 лет проработала дояркой и вырастила пятерых детей

Несмотря на очень серьёзный возраст, Надежда Васильевна подвижная и стройная. Вполне здраво рассуждает обо всех событиях истории, свидетельницей которых она стала. Имеет своё мнение о текущем моменте. Словом, современная женщина.

Родилась в 1933 году в деревне Вынищи, где и провела всю жизнь. Закончила 4 класса школы. Учитель советовал развивать талант художницы, который рано проявился у девочки. Но жизнь распорядилась по-своему. Родители-крестьяне не могли финансово поддержать ребёнка. Поэтому осталась в деревне. 30 лет работала дояркой на местной ферме. Вышла на пенсию в 50 лет. Перенесла три сложные операции, вызванные профессиональными заболеваниями. По состоянию здоровья ей полагалась группа инвалидности, но Надежда Васильевна отказалась — постеснялась брать деньги у государства. Вырастила пятерых детей: два сына и три дочери. У неё 14 внуков и правнуков. Казалось бы, Надежде Васильевне можно спокойно целыми днями смотреть телевизор и отдыхать. Но не тот это человек. Огород и сад в идеальном порядке. Во дворе безукоризненная чистота. Кругом оформленные клумбы, корзины с цветами и малые скульптурные формы, фигурки животных, птиц. Их мастер делает из различных материалов.

Как создаются скульптуры

Голову мастерица вырезает пилой из силикатных блоков. Туловище изготавливает из деревянных каркасов, которые наполняет в основном бытовой ветошью. Затем обтягивает подходящим материалом и покрывает несколькими слоями краски.

На наружных стенах дома рисунки деревьев, цветов.

1 из 7

Картины в стиле примитивизм и плетёные пауки

Пройдя в дом хозяйки, невозможно не восхититься. На межкомнатных дверях рисунки цветов. На стенах картины, созданные художницей. Каждое полотно пишет до двух недель. Не имея никакого специального образования, художница удивительно гармонично подбирает цветовую палитру. На картинах цветы, домашние животные. Работы выполнены в стиле примитивизм (примитивизм — стиль живописи, зародившийся в XIX веке. Включает в себя обдуманное упрощение картины, которое делает её формы примитивными, как творчество ребёнка или рисунки первобытных времён).

На потолке висят соломенные пауки. Надежда Васильевна рассказала, что пауков научила делать её мама. Искусство плетения пауков передавалось по женской линии в семье мамы-рукодельницы много поколений подряд.Подушки, скатерти и рушники украшены вышивкой, сделанной нашей героиней. Надежда Васильевна вышивала с раннего детства, брала всегда работу с собой на ферму. В коротких перерывах между дойками создавала картины стежками иголки.

В доме множество панно, которые мастерица изготовила из пластиковых бутылок. На столе корзиночки с лекарствами, мелкими бытовыми вещицами. Корзиночки Надежда Васильевна сплела сама из бытовых и строительных отходов.

Семь лет носила траур, три года не смотрела телевизор, но рукоделие, живопись не оставляла никогда

Надежда Васильевна говорит, что её творчество — это спасение от невзгод. Именно благодаря своему увлечению она смогла пережить уход любимых людей. Потеряла мужа, сыновей, внука. Семь лет носила траур, три года не смотрела телевизор, но рукоделие, живопись не оставляла никогда.

Работы Надежды Васильевны выставлялись на конкурсах, праздниках, которые организовывал Дом культуры д.Леньки. В доме на видном месте стоят дипломы жюри этих мероприятий.

На прощание Надежда Васильевна подарила нам корзину для грибов. Мы пожелали ей здоровья и творческих успехов.

Светлана Правдинская

P. S. Автор благодарит за помощь в подготовке материала депутата Покрашевского сельсовета, жительницу д. Вынищи Валентину Станиславовну Шишко.







