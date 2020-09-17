Глава Миноблисполкома предложил помочь купить квартиру для жительницы Слуцка. Она страдает от шума сыродельного комбината

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома, в четверг, 17 сентября, провёл приём граждан. На него предварительно записалось 14 человек из разных районов области и столицы, в том числе были и случчане.

Дом Оксаны Мелешкевич находится в охранной зоне Слуцкого сыродельного комбината. Вынужденное соседство с предприятием из-за постоянного невыносимого шума влияет на здоровье жильцов дома, пишет «Беларусь сегодня». Измерения показывают значительное превышение. Как выяснилось, нет гарантии, что установка защитных конструкций приведёт акустическое напряжение в пределы допустимых норм.

Глава столичного региона видит единственным разумным решением в этой ситуации переселить семью:

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— И руководство предприятия должно рассмотреть в рамках правового поля оказание спонсорской помощи людям. Если это требует компетенции общего собрания, значит, его надо провести. Можно посмотреть вариант в одной из новостроек Слуцка или на вторичном рынке.

ТАКЖЕ. Олег и Юлия Витень просили оказать содействие в развитии производства по очистке грунта от нефтезагрязнений. Проект, по их словам, поддерживает Госкомитет по науке и технологиям, но Слуцкий райисполком против. Местная власть ссылается на общественное мнение. Люди считают, что это нанесёт урон экологии.

«Кур'ер» писал об этом ранее: