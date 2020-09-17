Коммунальщики закрашивают надписи и убирают ленты во дворах. Сколько на это уходит денег

Ущерб для городского благоустройства от протестных акций в Минске составил 750 тысяч рублей. Нагрузка на коммунальщиков увеличилась в 1,5 раза, сообщает агентство «Минск-Новости».

Ущерб для благоустройства от акций протеста оценивают в 750 тысяч рублей, рассказывает Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Он говорит, что в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, а теперь дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объёма отходов.

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«Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза. Работает административный кодекс, есть статьи нарушения, административные процессы идут, нарушителей выявляют и привлекают к ответственности. Помимо штрафов нарушители должны возмещать нанесённый ущерб», — добавил Владимир Лебедь. В «Минском городском жилищном хозяйстве» говорят об ущербе жилфонду — его оценивают в 120 тысяч рублей, «если брать в расчёт нарушенное благоустройство, переполненные контейнерные площадки, надписи на стенах, скамейках и ограждениях».

«Если рассматривать те же надписи, следует понимать, даже если расписаны три квадратных метра, порой приходится закрашивать весь фасад, поскольку не всегда удаётся подобрать нужный оттенок краски. Кроме того, так как протестные акции, как правило, проходят в вечернее время и завершаются ближе к темноте, приходится задействовать бригады сверхурочно», — рассказал Сергей Рубанов, гендиректор МГЖХ.

Закрашивают надписи, убирают жилые кварталы в Минске после акций протеста примерно 80 бригад работников ЖКХ, добавил Рубанов.