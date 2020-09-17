Сегодня изображения на главной странице kurjer.info выглядят так. Рассказываем почему

17 сентября на главной странице сайта газеты «Кур'ер», а также на её страницах в социальных сетях вместо иллюстраций к новостям вы увидите это изображение. В этот день все независимые белорусские медиа выходят без фотографий на главном экране.

Так мы обращаем внимание на то, что журналистов карают сутками арестов за работу на массовых акциях. Работу, которая регулируется существующими Законами. В том числе и Законом о СМИ.

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Напомним, вчера в Минске осудили двух известных фотографов, победителей международных конкурсов Александра Васюковича и Владимира Гридина. Их задержали в кафе во время митингов, где они обрабатывали снимки. Приговор — по 11 суток каждому.

Сегодня независимые СМИ Беларуси вышли с чёрными и белыми квадратами вместо фотографий. На заглушках оставлен текст: «Тут должно быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеры Александр Васюкович и Уладзь Гридин арестованы на 11 суток за „участие в несанкционированной акции“ — хотя они просто выполняли свою работу».

С такими заглушками сегодня также вышли TUT. BY, «Наша нива», «Еврорадио», Onliner. by, Радио «Свобода», «Медиазона», БелаПАН, «Новы час» и другие издания.