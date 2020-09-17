Европарламент не признал Лукашенко и назвал Координационный совет «переходным правительством народа»

Отдел новостей
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В четверг, 17 сентября, депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, сообщает РБК со ссылкой на официально опубликованные документы.

Самое важное решение евродепутатов: они не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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В резолюции приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, названного «переходным представительством народа» и открытого к диалогу со всеми политическими и общественными силами. Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей, дополняет TUT.BY.

В соответствии с резолюцией Европарламент:

  • не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси;
  • требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования;
  • требует наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян;
  • просит ЕС заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов;
  • призывает отозвать решение о проведении в Беларуси ЧМ-2021 по хоккею.

Также, дополняет Белсат, Европарламент рекомендовал Еврокомиссии:

  • Увеличить финансирование гражданского сообщества Беларуси;
  • Организовать конференцию «доноров» для Беларуси, на которой рассмотреть «многомиллиардный финансовый пакет» для поддержания будущих реформ;
  • Создать гуманитарный коридор и упростить выдачу виз политэмигрантам и тем, кто нуждается в медпомощи после насилия;
  • Разработать специальную стипендиальную программу для студентов, исключённых из белорусских вузов по политическим мотивам.

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