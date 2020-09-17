Европарламент не признал Лукашенко и назвал Координационный совет «переходным правительством народа»

В четверг, 17 сентября, депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, сообщает РБК со ссылкой на официально опубликованные документы.

Самое важное решение евродепутатов: они не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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В резолюции приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, названного «переходным представительством народа» и открытого к диалогу со всеми политическими и общественными силами. Резолюция призывает руководство ЕС оказывать содействие совету, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей, дополняет TUT.BY.

В соответствии с резолюцией Европарламент:

не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси;

требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования;

требует наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян;

просит ЕС заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов;

призывает отозвать решение о проведении в Беларуси ЧМ-2021 по хоккею.

Также, дополняет Белсат, Европарламент рекомендовал Еврокомиссии: