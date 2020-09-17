«Почему многие забыли про закон, Конституцию и права граждан?» Адвокаты записали видеообращение

Белорусские адвокаты записали видеообращение, в котором высказались о ситуации в стране и заявили, что их коллеги Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе.

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Виде: Naviny. by

«Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе», — говорят адвокаты.

В обращении они также говорят о том, что в стране забыли про Конституцию, закон и права граждан. Людей задерживают, избивают и судят, а свидетелями в суде выступают люди в балаклавах. При этом их лишают юридической помощи.

«У нас одна цель — соблюдение законности и верховенство права», — отмечают они.

Под видеообращением подписались 79 адвокатов.