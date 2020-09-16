Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Какое бельё должна носить девушка, чтобы не вызвать смех у мужчины? Объясняет случчанка

Lampa
Lampa
0
Прежде чем я начну свой рассказ, попрошу ранимых и до невозможности культурных девушек, женщин свернуть эту статью. Речь пойдёт про эстетику нижнего женского белья. И для начала я расскажу свою историю.

Когда я была в шестом классе, моё тело созрело для взрослого белья, а именно бюстгальтера. Я не имела понятия о размерах, объёмах и так далее, и этот вопрос взяла на свои плечи моя мама. Признаюсь, я ждала выходных мамы с нетерпением, чтобы вместе сходить за моим первым лифчиком.

Наступает этот момент. Мы идём выбирать. Я хватаюсь за первый попавшийся бюстгальтер, который был более-менее моего размера, и тут мне мама говорит: «Дочка, так нельзя относиться к белью. Везде должен быть свой порядок. Ты — женщина, и эстетика должна быть не только снаружи, но и под одеждой. Мы не будем брать этот бюстгальтер один. Нам нужен комплект».

Тогда я подумала, что она мне говорит какую-то ерунду, но всё равно мнение мамы я уважала. Когда мама дарила мне подарки в качестве нижнего белья, это тоже всегда были комплекты.

Прошло много лет. Девочка давно выросла, а привитая с детства привычка сохранилась. Как же она была права! Это так важно, ведь недаром говорят, что опрятное нижнее бельё, как высшее образование: его не видно, но оно есть.

Для удовлетворения своего интереса я провела беседу с окружением мужского пола, а именно: что они думают про женское бельё. На вопрос, обращают ли мужчины внимание на женское бельё, я получила такой ответ: «Конечно, обращаем, независимо от ситуации и обстановки, такие вещи всё равно в глаза бросаются. Бельё должно быть таким, чтобы оно не вызывало смех. Например, кружевной лифчик и трусики в горошек. Бельё должно вызывать желание, а не вопросы и удивление».

Речь не идёт о том, чтобы постоянно носить чулки и стрепы. Речь идёт об эстетике нижнего белья. Оно необязательно должно быть дорогим, но не должно быть разным или застиранным.

Вот несколько советов по выбору белья, которыми я могу поделиться из личного опыта:

Первое. Приучите себя носить бельё только комплектами. Это придаёт уверенность в себе. Всегда помните, что мужчины обращают внимание на это. Даже если речь идёт об одном-единственном муже, с которым вы в браке 100 лет. Мужчина всегда должен видеть богиню, а не школьницу-подростка.

Второе. Дешёвое бельё лучше всего стирать руками, так оно дольше сохранит свой изначальный вид, чем после нескольких стирок в машинке.

Третье. Если вы не можете позволить себе комплекты, то покупайте бельё в одном цвете. Например, к чёрному бюстгальтеру не составит хлопот подобрать трусики в цвет.

Четвёртое. Не бойтесь прощаться со старым бельём. Выбросив одно, вы быстрее купите другое.

Пятое. Если на белье появляется маленький дефект — не ждите, пока образуется дырка. Исправьте сразу же, как обнаружите.

Девушки, женщины, согласитесь: большинство из нас ругают мужчин за хождение в дырявых носках, и мы искренне не понимаем этого.

Теперь подведём логический итог. Зачем мужчине стараться, если вы не стараетесь для него? Пословицу о том, что женщина — это отражение мужчины, можно также и перевернуть. Мужчина будет стараться соответствовать вам, если вы будете очаровательной во всех смыслах, в том числе и в одежде.

Екатерина М.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИСТОРИЯ НЕУДАЧНОГО ОПЫТА, КОТОРОЙ ВЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ, ТО ОБРАЩАЙТЕСЬ К АЛИСЕ ЛИСТАПАД. КОНТАКТЫ: (8044) 540 29 39, ALICELISTAPAD@GMAIL.COM,




Лампа

«Он кричал на меня какими-то непонятными словами». Случчанка рассказала, как кодировалась от пищевой зависимости (три раза!)

4
Я решила похудеть, но при этом ни в чём себе не отказывать. Не заниматься такими штуками, как диета и спорт, я ещё тот лентяй. Это...
Далее
Лампа

Чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов роз. В Слуцке прошла встреча с аромадиагностом

0
В Слуцке прошла встреча с аромадиагностом Ириной Семенчик. Она рассказала девушкам, в чём отличие натурального эфирного масла от синтетического, как их применять и какие...
Далее
Лампа

Слоган «Купляйце беларускае» работает. Случчанка рассказала, как она сэкономила на сборе ребёнка в школу

1
Отзвенели первые звонки, и родители вздохнули свободно. Ежегодный марафон по сбору ребёнка в школу окончен. Читательница интернет-журнала Lampa рассказала, как она собрала дочку в...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Трижды был ранен… Самого старшего на Случчине ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 100-летним юбилеем

0

В Беларуси аномально высокая смертность за полгода. Как мы выглядим на фоне других стран и что это может быть

0