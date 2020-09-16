Какое бельё должна носить девушка, чтобы не вызвать смех у мужчины? Объясняет случчанка

Прежде чем я начну свой рассказ, попрошу ранимых и до невозможности культурных девушек, женщин свернуть эту статью. Речь пойдёт про эстетику нижнего женского белья. И для начала я расскажу свою историю.

Когда я была в шестом классе, моё тело созрело для взрослого белья, а именно бюстгальтера. Я не имела понятия о размерах, объёмах и так далее, и этот вопрос взяла на свои плечи моя мама. Признаюсь, я ждала выходных мамы с нетерпением, чтобы вместе сходить за моим первым лифчиком.

Наступает этот момент. Мы идём выбирать. Я хватаюсь за первый попавшийся бюстгальтер, который был более-менее моего размера, и тут мне мама говорит: «Дочка, так нельзя относиться к белью. Везде должен быть свой порядок. Ты — женщина, и эстетика должна быть не только снаружи, но и под одеждой. Мы не будем брать этот бюстгальтер один. Нам нужен комплект».

Тогда я подумала, что она мне говорит какую-то ерунду, но всё равно мнение мамы я уважала. Когда мама дарила мне подарки в качестве нижнего белья, это тоже всегда были комплекты.

Прошло много лет. Девочка давно выросла, а привитая с детства привычка сохранилась. Как же она была права! Это так важно, ведь недаром говорят, что опрятное нижнее бельё, как высшее образование: его не видно, но оно есть.

Для удовлетворения своего интереса я провела беседу с окружением мужского пола, а именно: что они думают про женское бельё. На вопрос, обращают ли мужчины внимание на женское бельё, я получила такой ответ: «Конечно, обращаем, независимо от ситуации и обстановки, такие вещи всё равно в глаза бросаются. Бельё должно быть таким, чтобы оно не вызывало смех. Например, кружевной лифчик и трусики в горошек. Бельё должно вызывать желание, а не вопросы и удивление».

Речь не идёт о том, чтобы постоянно носить чулки и стрепы. Речь идёт об эстетике нижнего белья. Оно необязательно должно быть дорогим, но не должно быть разным или застиранным.

Вот несколько советов по выбору белья, которыми я могу поделиться из личного опыта:

Первое. Приучите себя носить бельё только комплектами. Это придаёт уверенность в себе. Всегда помните, что мужчины обращают внимание на это. Даже если речь идёт об одном-единственном муже, с которым вы в браке 100 лет. Мужчина всегда должен видеть богиню, а не школьницу-подростка.

Второе. Дешёвое бельё лучше всего стирать руками, так оно дольше сохранит свой изначальный вид, чем после нескольких стирок в машинке.

Третье. Если вы не можете позволить себе комплекты, то покупайте бельё в одном цвете. Например, к чёрному бюстгальтеру не составит хлопот подобрать трусики в цвет.

Четвёртое. Не бойтесь прощаться со старым бельём. Выбросив одно, вы быстрее купите другое.

Пятое. Если на белье появляется маленький дефект — не ждите, пока образуется дырка. Исправьте сразу же, как обнаружите.

Девушки, женщины, согласитесь: большинство из нас ругают мужчин за хождение в дырявых носках, и мы искренне не понимаем этого.

Теперь подведём логический итог. Зачем мужчине стараться, если вы не стараетесь для него? Пословицу о том, что женщина — это отражение мужчины, можно также и перевернуть. Мужчина будет стараться соответствовать вам, если вы будете очаровательной во всех смыслах, в том числе и в одежде.

Екатерина М.

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