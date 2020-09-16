В Беларуси аномально высокая смертность за полгода. Как мы выглядим на фоне других стран и что это может быть

Недавно в системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. Оказалось, что в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд. Ни Минздрав, ни Белстат пока не разъясняли, с чем связаны такие данные по смертности, более того, данные за полгода Белстат обещал опубликовать еще в июле, но их нет в открытом доступе до сих пор.

Белстат до сих пор не опубликовал данные по смертности за полгода

Как пишет TUT. BY, из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысячи человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч. Важно подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности, поэтому понять, от чего умерли белорусы, пока не представляется возможным.

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По официальным данным, в Беларуси на 13 сентября зарегистрировано 74 173 случая COVID-19 с начала пандемии — то есть с конца февраля. За все это время, по этой же информации, умерли 750 пациентов.

Белстат данные по смертям по этому году публиковал только за январь-март, то есть первый квартал. За этот период всего по разным причинам умерли 31 039 человек, в прошлом — 32 229. Однако эта статистика в разрезе коронавируса нам ни о чем не говорит, потому что первую смерть от него зафиксировали 31 марта. Это был 75-летний заслуженный артист Беларуси, актер Коласовского театра Виктор Дашкевич.

7 апреля на совещании у Александра Лукашенко озвучивалось, что общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний — на 9%. От пневмоний за первые три месяца текущего года умерли 254 человека.

Более актуальные данные за полгода, как пояснили в Белстате еще в июне, планировали опубликовать примерно в июле. Этой информации в открытом доступе мы не нашли. Дозвониться до специалистов Белстата, чтобы уточнить, когда эти данные все-таки опубликуют, нам также не удалось.

В Швеции и Нидерландах тоже были пиковые месяцы по смертности

Давайте более детально рассмотрим данные по смертности, которые страны передают в ООН. По ним в июне в Беларуси резко выросла смертность. За месяц умерли 13 016 человек, а в июне 2019 года, например, 9263 человека. В среднем в 2011—2019 годах в июне в Беларуси умирали 9576 человек, а в июне 2020-го — на 3440 больше.

Отметим, что база данных ООН пополняется неравномерно: одни страны предоставляют информацию раньше, другие — позже. Беларусь к вопросу подходит ответственно: данные по нашей стране свежие. Большинство стран в этом смысле отстают от нас. Например, пострадавшие от коронавируса страны — США, Италия, Испания, Франция, Иран, Бразилия, Аргентина, Чили, Мексика и Россия — еще не актуализировали свою статистику.

Однако нам удалось найти несколько примеров аналогично аномального роста количества смертей в определенный месяц. Подобный всплеск был в апреле в Нидерландах и Швеции. Обе страны сопоставимы с Беларусью по населению (9,5 млн у нас, 10,1 млн — в Швеции, 17,1 млн — в Нидерландах) и по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 (чуть более 74 тысяч у нас; 86,5 тысячи — в Швеции, 82 тысячи — в Нидерландах). Всплеск смертности в Нидерландах и Швеции вполне можно объяснить пандемией COVID-19. В Нидерландах в апреле был пик новых случаев, поэтому там всплеск был таким большим. В Швеции пик пришелся на июнь, но данных по этому месяцу пока нет.

ВОЗ: рост общей смертности во многих странах был связан с пандемией COVID-19

Что произошло в Беларуси в плане смертности за полгода 2020-го? Ни Минздрав, ни Белстат этот момент пока не разъяснили. В белорусском бюро Всемирной организации здравоохранения отметили, что они «находятся в контакте со специалистами Беларуси, чтобы получить более подробную информацию относительно появившихся данных по смертности и понять возможные причины отмечаемой избыточной смертности».

— Обычно подобные изменения могут быть связаны со вспышками инфекционных заболеваний или другими острыми проблемами со здоровьем населения. В текущем году подобный рост общей смертности наблюдался во многих странах мира и был напрямую или косвенно обусловлен пандемией COVID-19. При этом из-за национальных различий в стратегиях тестирования и подходах к регистрации COVID-19 как причины смерти официальные показатели смертности от COVID-19 в разных странах могут значительно отличаться. И в этой ситуации общая смертность может дать более полное представление о масштабах последствий эпидемии. Для более полного понимания причин избыточной смертности и ее вероятной связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 необходим дальнейший анализ предоставленных статистических данных по возрасту, полу, географии, причинам смерти, а также используемой методологии регистрации смертей от COVID-19, — прокомментировали в национальном бюро ВОЗ.

Инфекционист о том, как COVID-19 мог повлиять на смертность

Может ли аномально высокая смертность за полгода в Беларуси быть связана с COVID-19? Этот вопрос мы задали инфекционисту одной из минских поликлиник. По мнению специалиста, помимо реальных смертей от COVID-19, нужно понимать, что есть еще смерти, на которые пандемия повлияла: например, человек пропустил плановую госпитализацию, не обратился к врачу из-за других болезней из-за страха заразиться коронавирусом. — В недавно появившемся отчете о количестве смертей фигурируют цифры, которые опять заставляют насторожиться в отношении официальной статистики Минздрава относительно смертей от COVID-19. К сожалению, в отчете отсутствуют данные о причинах смерти, однако можно сделать предположение, что эта добавочная смертность прямо или косвенно связана с пандемией COVID-19. Не секрет, что данные о смертности от новой коронавирусной инфекции сравнивать от страны к стране не приходится, потому что в странах разные методы учета и подходы к тестированию. Озвученные официальным Минздравом данные о смертности (на сегодня это около 1%) немного отличаются от 3,25% общемировых. И если добавить к умершим непосредственно от СOVID-19 тех, кто пропустил плановое оперативное вмешательство, затянул с госпитализацией, опасаясь заразиться коронавирусом в больнице, не получил вовремя прививку и так далее, то цифра будет выше. Не стоит забывать и об обострении невротических и суицидальных наклонностей на фоне «коронапсихоза». К сожалению, на имеющихся ресурсах ООН отсутствуют данные о смертях по ряду других стран. Очень хотелось бы провести сравнительный анализ, в частности с соседними государствами, которые вводили карантин. Однако можно с уверенностью сказать, что пандемия глобально повлияла на все сферы нашей жизни, привела к снижению численности населения, ухудшению экономических показателей, росту безработицы и ухудшению качества образования во всем мире, — говорит инфекционист.

В ТЕМУ. Судя по статистике, которая имеется в распоряжении «Кур'ера», в Слуцке и районе нет аномальных отклонений в статистике смертности за апрель-июль.