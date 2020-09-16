Трижды был ранен... Самого старшего на Случчине ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 100-летним юбилеем

15 сентября в жизни одного из старейших ветеранов нашего города Николая Николаевича Пасюка, участника Великой Отечественной войны, дата знаковая. В этот осенний день он встретил свой 100-летний юбилей.
И в этот же день, 15 сентября, когда Николаю исполнилось ровно 20 лет, он связал свою жизнь с Советской Армией, став курсантом полковой школы в Ашхабаде.
Были светлые мечты, надежды, планы… Но началась война. Часть, в которой служил Николай, была переведена в Иран, а спустя 5 месяцев передислоцирована в город Фрунзе.
Участие в боевых действиях Николай Николаевич принял под Гжатском, затем воевал на Волоколамском направлении. Командир взвода связи 153-й отдельной стрелковой бригады в составе Западного фронта. Первую награду, орден Отечественной войны ІІ степени лейтенант Николай Пасюк получил в 1943 году.
Принимал участие в освобождении Украины и Беларуси. Воевал в рядах 1-й Брестской стрелковой дивизии, 415-го стрелкового полка, который 28 июня 1944 года освобождал Брест.
«Бои были очень тяжёлые. Немцы цеплялись за каждую улицу города, за каждый дом. Улицы и дома часто переходили из рук в руки, но наступательный прорыв бойцов Красной Армии ничего не могло остановить. Они рвались к выходу на границу, к тому же рубежу, где четыре года назад началась эта страшная война. Пройдя фронтовыми дорогами с боями и большой потерей товарищей, для меня, командира роты связи, которому приходилось неоднократно под пулями тянуть и налаживать связь, этот бой ярче всех запомнился и награда — медаль „За отвагу“ за освобождение Бреста — самая дорогая», — вспоминает Николай Николаевич.
Не задерживаясь в освобождённом Бресте, его стрелковый полк двинулся через советскую границу… Штетин, Гданьск, Барт, Прецау
Майор Пасюк награждён двумя орденами Великой Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», более 20 — юбилейными.
Николай Николаевич Пасюк — почётный гражданин города Бреста.
В день юбилея ветерана чествовали представители военного комиссариата, районного совета ветеранов, союза офицеров, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», общества инвалидов, коммунистической партии.
Валентина Видлога, председатель Слуцкого районного совета ветеранов
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