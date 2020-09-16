Трижды был ранен... Самого старшего на Случчине ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 100-летним юбилеем

15 сентября в жизни одного из старейших ветеранов нашего города Николая Николаевича Пасюка, участника Великой Отечественной войны, дата знаковая. В этот осенний день он встретил свой 100-летний юбилей.

И в этот же день, 15 сентября, когда Николаю исполнилось ровно 20 лет, он связал свою жизнь с Советской Армией, став курсантом полковой школы в Ашхабаде.

Были светлые мечты, надежды, планы… Но началась война. Часть, в которой служил Николай, была переведена в Иран, а спустя 5 месяцев передислоцирована в город Фрунзе.

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Участие в боевых действиях Николай Николаевич принял под Гжатском, затем воевал на Волоколамском направлении. Командир взвода связи 153-й отдельной стрелковой бригады в составе Западного фронта. Первую награду, орден Отечественной войны ІІ степени лейтенант Николай Пасюк получил в 1943 году.

Принимал участие в освобождении Украины и Беларуси. Воевал в рядах 1-й Брестской стрелковой дивизии, 415-го стрелкового полка, который 28 июня 1944 года освобождал Брест.

«Бои были очень тяжёлые. Немцы цеплялись за каждую улицу города, за каждый дом. Улицы и дома часто переходили из рук в руки, но наступательный прорыв бойцов Красной Армии ничего не могло остановить. Они рвались к выходу на границу, к тому же рубежу, где четыре года назад началась эта страшная война. Пройдя фронтовыми дорогами с боями и большой потерей товарищей, для меня, командира роты связи, которому приходилось неоднократно под пулями тянуть и налаживать связь, этот бой ярче всех запомнился и награда — медаль „За отвагу“ за освобождение Бреста — самая дорогая», — вспоминает Николай Николаевич.

Не задерживаясь в освобождённом Бресте, его стрелковый полк двинулся через советскую границу… Штетин, Гданьск, Барт, Прецау и т. д. На реке Эльба закончилась война для старшего лейтенанта Пасюка. Трижды был ранен, получил инвалидность. До 1947 года служил в армии, после увольнения в запас работал на различных должностях в Слуцке, более 25 лет — в военном комиссариате.

Майор Пасюк награждён двумя орденами Великой Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», более 20 — юбилейными.

Николай Николаевич Пасюк — почётный гражданин города Бреста.

В день юбилея ветерана чествовали представители военного комиссариата, районного совета ветеранов, союза офицеров, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», общества инвалидов, коммунистической партии.

Валентина Видлога, председатель Слуцкого районного совета ветеранов