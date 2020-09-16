В Слуцке по речке ходила женщина. Спасать её не пришлось (что вчера происходило около гимназии № 1)

Во вторник вечером, 15 сентября, прохожие сообщили в службу «101», что в районе гимназии № 1, около моста на реке Случь, тонет женщина. Спасатели сразу же выехали на место.



Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, спасатели в серых спецкостюмах спустились к женщине, которая в одежде ходила по воде. Но она самостоятельно выбралась из реки и пошла по своим делам как ни в чём не бывало. Почему случчанка была в воде, в каком она была состоянии — неизвестно.