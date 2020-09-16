Итоги переписи населения Слуцкого района. Сколько насчитали детей, взрослых и какое у них образование

Белстат опубликовал бюллетень по итогам переписи населения Беларуси, которая проходила в 2019 году.

Сколько детей и взрослых

По данным статистики, в Слуцком районе проживает 89 221 человек. Больше всего — в возрасте 50−59 лет. Если смотреть отдельно город и сельское население, то ожидаемо в деревнях больше пожилого населения, а молодёжи мало:

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в возрасте 70 лет и старше — 17,9%;

в возрасте 20−29 лет — 7,5%.

Какое образование у случчан

В самом Слуцке превалирует население в возрасте 30−39 лет и 50−59 лет — 15,2% и 15,6% соответственно.

По итогам переписи в Слуцком районе не так много жителей с высшим образованием по сравнению со средним специальным и профессионально-техническим. А вот так отличаются цифры, если сравнивать город и район.