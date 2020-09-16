Итоги переписи населения Слуцкого района. Сколько насчитали детей, взрослых и какое у них образование

Белстат опубликовал бюллетень по итогам переписи населения Беларуси, которая проходила в 2019 году.
Сколько детей и взрослых
По данным статистики, в Слуцком районе проживает 89 221 человек. Больше всего — в возрасте 50−59 лет. Если смотреть отдельно город и сельское население, то ожидаемо в деревнях больше пожилого населения, а молодёжи мало:
Реклама
- в возрасте 70 лет и старше — 17,9%;
- в возрасте 20−29 лет — 7,5%.
Какое образование у случчан
По итогам переписи в Слуцком районе не так много жителей с высшим образованием по сравнению со средним специальным и профессионально-техническим.А вот так отличаются цифры, если сравнивать город и район.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.