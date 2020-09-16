На Слуцком мясокомбинате назначили нового исполняющего обязанности директора

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Специалисты Слуцкого мясокомбината время выставки Белагро-2017. На фото слева направо: Николай Вербицкий, начальник отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности, Мария Салкевич, специалст по маркетингу и Александра Белькевич, специалист по маркетингу. Фото предоставлено администрацией ООА «Слуцкий мясокомбинат»
Специалисты Слуцкого мясокомбината во время выставки "Белагро-2017". На фото слева направо: Николай Вербицкий, начальник отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности, Мария Салкевич, специалист по маркетингу, и Александра Белькевич, специалист по маркетингу. Фото предоставлено администрацией ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

Со вторника, 15 сентября, временным руководителем предприятия назначен Николай Вербицкий. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Кабыш, главный инженер Слуцкого мясокомбината, который до вчерашнего дня исполнял обязанности гендиректора.

Николай Вербицкий — начальник отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината.

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Напомним, до этого генеральным директором Слуцкого мясокомбината была Наталия Ломаско. 31 августа она отработала свой последний рабочий день в этой должности.

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