На Слуцком мясокомбинате назначили нового исполняющего обязанности директора

Со вторника, 15 сентября, временным руководителем предприятия назначен Николай Вербицкий. Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Кабыш, главный инженер Слуцкого мясокомбината, который до вчерашнего дня исполнял обязанности гендиректора.

Николай Вербицкий — начальник отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината.

Реклама

Напомним, до этого генеральным директором Слуцкого мясокомбината была Наталия Ломаско. 31 августа она отработала свой последний рабочий день в этой должности.

В ТЕМУ. «Люди полюбили её». На Слуцком мясокомбинате рассказали, почему генеральный директор покинула свой пост