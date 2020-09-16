В Слуцке открылся «Техноломбард». Что это и чем отличается от других ломбардов

В Слуцке открылся «Техноломбард» группы компаний «Платина». В сеть «Платины» входят 46 ломбардов, а также ювелирные магазины «7 карат», Diamante. Чем «Техноломбард» выгодно отличается от других ломбардов, рассказал его заведующий Вадим.

Принцип работы ломбарда

Ломбард — это микрофинансовая организация. Её деятельность — это выдача краткосрочных займов физическим лицам под залог имущества.

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Если другие ломбарды в основном принимают в залог драгоценные металлы, мобильные телефоны, то «Техноломбард» значительно расширил этот список. Тут можно заложить ноутбук, телевизор, перфоратор, велосипед, другую технику и личные вещи. В то же время сотрудники «Техноломбарда» высоко оценят изделия из драгоценных металлов и даже лом. То есть этот «Техноломбард» принимает больше наименований товара, чем обычные ломбарды.

Когда человек приносит вещь в ломбард, с ним оформляют договор займа. Потом он отдаёт вещь, а работник ломбарда сразу же выдаёт ему деньги. Человек говорит, через какое время он вернётся за вещью. Работник ломбарда называет точную сумму, которую человек должен будет вернуть обратно по истечении срока договора. На всю процедуру уходит 10−15 минут.

Если по какой-либо причине у вас не получается выкупить свои вещи в срок, то ничего страшного в этом нет. Ломбард ещё месяц после окончания срока возврата займа будет ждать вашего прихода и хранить залог в ломбарде. Если вы не вернётесь и через месяц, то и тут страшного ничего нет: ломбард выставит вашу вещь на продажу и ломбарду вы ничего платить не будете. Это очень удобно: получилось вернуть займ — хорошо! Не получилось — никаких судов, коллекторов и проблем не будет!

Что можно купить в ломбарде

Кстати, невыкупленные из ломбарда вещи может купить любой желающий по очень выгодной цене. Прямо сейчас в «Техноломбарде» можно купить часы, мобильный телефон, компьютерную или бытовую технику по очень выгодным ценам. Кроме того, товары из «Техноломбарда» есть на «Куфаре» и Onliner.

Что можно получить в ломбарде бесплатно

«Техноломбард» проводит процедуры по проверке драгоценных металлов, оценке имущества. То есть туда можно принести какую-то вещь, а вам скажут, сколько за неё можно выручить. И вы при желании можете продать эту вещь ломбарду, а можете продать где-то сами.

Почему «Техноломбард»?

По словам работников, сейчас в «Техноломбарде» самые низкие процентные ставки по займам и самые выгодные условия. Здесь одалживают под залог драгоценных металлов до 100% их стоимости, а под залог бытовой техники — до 95% её стоимости.

График работы

«Техноломбард» работает с 9 утра до 9 вечера без выходных, а также по праздничным дням.

Сайт: Lombards.by

Адрес ломбарда: г. Слуцк, улица Ленина, 124−8. Телефон: +37 529 603−94−14.

Приходите в «Техноломбард» и получите займ.