Налоговая проведёт день информирования для индивидуальных предпринимателей Слуцка

В пятницу, 18 сентября, Слуцкая налоговая проведёт для индивидуальных предпринимателей тематический день информирования по вопросам кассового оборудования.
Это связано с истечением 1 декабря 2020 года срока обязательного подключения кассового оборудования, используемого ИП, к СКНО.
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Вопросы, которые будут обсуждаться:
- своевременное подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования,
- возможность использования программных касс как альтернативы кассовым суммирующим аппаратам.
Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы по телефону 9 72 27.
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