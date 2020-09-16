Налоговая проведёт день информирования для индивидуальных предпринимателей Слуцка

В пятницу, 18 сентября, Слуцкая налоговая проведёт для индивидуальных предпринимателей тематический день информирования по вопросам кассового оборудования.

Это связано с истечением 1 декабря 2020 года срока обязательного подключения кассового оборудования, используемого ИП, к СКНО.

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Вопросы, которые будут обсуждаться:

своевременное подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования,

возможность использования программных касс как альтернативы кассовым суммирующим аппаратам.

Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы по телефону 9 72 27.