За что мы платим и даже не подозреваем об этом… Меня это удивило

Добрый день. Некоторые утверждают, что мы очень хорошо живём, мирно и стабильно, но вместе с тем скоро, я предполагаю, мы будем платить даже за воздух.

На днях я узнала, что, оказывается, когда почтальон приносит почту и поднимается выше первого этажа, даже на второй, — эта услуга у нас платная!

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Платим за наклейку марок на конверт. За «платёжки» по коммунальным платежам, когда платим через почту. Придёт время, наверное, будем платить даже за то, что у нас оператор просто обслуживает на почте! Если это всё-таки правда, то как так может быть?!

Может, вы знаете, за что мы платим, но даже не подозреваем?

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