В МВД назвали фейком информацию об изнасилованиях и число сотрудников, чьи данные попали в Сеть

В Следственном комитете Беларуси нет заявлений об изнасиловании со стороны сотрудников милиции во время протестных акций, заявил 16 сентября на пресс-конференции Геннадий Казакевич, первый замглавы МВД — начальник криминальной милиции. Об этом сообщает Sputnik.

По словам Казакевича, в СК подано более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны правоохранителей во время акций протеста.

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«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — сказал он, отметив, что и заявлений по таким фактам также не было.

Казакевич назвал фейком информацию об изнасилованиях. «Изнасиловать в автозаке нельзя», — заявил он.

В стране возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз в отношении сотрудников ОВД, 21 человек является подозреваемым и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой реальных сроков лишения свободы, 36 человек привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил Андрей Паршин, начальник ГУ собственной безопасности МВД.

По его словам, с 9 августа в Сеть попали данные более чем 300 сотрудников милиции, передаёт Interfax.by.

«Сегодня есть определённое напряжение. Есть всплеск активности деструктивных элементов, которые пытаются всячески угрожать сотрудникам милиции, запугивать их, оскорблять. В том числе активно распространяются данные сотрудников милиции. Более 300 данных сотрудников милиции за период с 9 августа попали в сеть Интернет. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению», — заявил Паршин и отметил, что «не стал бы делать из этой активности катастрофу».

«Это отдельные элементы, которые занимаются подрывной деятельностью в нашем государстве. Это давление абсолютно беспочвенно, оно не выражает мнение всего народа», — считают в МВД.

Как пишет TUT. BY, ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором собрала свидетельства насилия, пыток и жестокого обращения со стороны силовиков по отношению к задержанным после президентских выборов в Беларуси. В докладе была информация об изнасиловании дубинкой и избиениях, о которых заявил 30-летний программист.