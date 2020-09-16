Вопрос-ответ. Будут ли субсидироваться кредиты на жильё в Беларусбанке

К нам в редакцию обратилась читательница. Она пишет: «Недавно появился указ, номер не помню, о прекращении кредитования и погашения Беларусбанком субсидий многодетным семьям на строительство. Хотелось бы знать: они не будут кредитовать новых или прекратят погашать субсидии и тем, кто оформил раньше.<…> Я думаю, что этот вопрос интересует все многодетные семьи, которые оформили субсидии на строительство». «Кур'ер» попытался разобраться.

Такого указа, который описан в обращении, не существует. Вероятно, имелась в виду информация о том, что Беларусбанк приостановил приём новых заявок на кредиты на жильё с использованием субсидий по указу № 240.

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В самом 240-м указе не идёт речь про Беларусбанк. По этому указу любой банк даёт семье самый обычный кредит на строительство жилья. А государство выдаёт банку деньги (субсидии), погашающие этот кредит. То есть государство погашает субсидиями кредит.

Также есть вероятность, что речь идёт об указе № 13, по которому выдаёт кредиты только Беларусбанк. После вступления в силу указа № 240 в 2017 году поддержка по указу № 13 уменьшалась, и кредитовать стали больше по указу № 240. Что касается тех, кто взял кредит по указу № 13, то на сайте Министерства архитектуры и строительства сказано:

«Указ № 13 продолжит своё действие в полном объёме на граждан, уже получивших льготные кредиты для погашения принятых ОАО „АСБ Беларусбанк“ обязательств и в пределах выделяемых на его реализацию средств».

В пресс-службе Беларусбанка «Кур'еру» сказали: если человек хочет узнать, будут ли ему предоставляться субсидии для погашения его кредита, человек может обратиться в Слуцкий центр банковских услуг.

Слуцкий ЦБУ Беларусбанка находится по адресу: ул. Чехова, 22. Телефоны: +375 17 955 37 43, +375 17 956 30 38. Звонить можно с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.