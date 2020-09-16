Котельная запустилась раньше срока. Одна из самых населённых частей Слуцка теперь с горячей водой

7 сентября в микрорайонах «Чехова», «Лабиринты» и районе Молодёжного центра отключили горячую воду. Однако через два дня она появилась, а потом снова пропала. По плану горячую воду должны были включить только через неделю, но вечером 15 сентября она уже появилась. Жильцы интересуются, не отключат ли её снова.

Котельная № 2, которая обслуживает эту часть города, была остановлена из-за проведения планово-предупредительного ремонта. Как рассказали «Кур'еру» в администрации Слуцкого ЖКХ, котельную запустили раньше, чтобы не создавать неудобства жителям Слуцка.

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«Учитывая погодные условия, руководством ЖКХ было дано поручение завершить профилактические работы к отопительному сезону в кратчайшие сроки. У нас получилось оперативно подготовить теплоисточник, горячее водоснабжение возобновлено», — сказал представитель администрации.

Горячую воду в зоне котельной № 2 в этом сезоне больше отключать не планируется.