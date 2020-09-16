В Слуцкой ГАИ рассказали подробности ДТП на трассе возле «Вояжа»: трое пострадавших, среди них ребёнок

Напомним, ДТП с участием трёх автомобилей произошло сегодня утром, 16 сентября, в районе кафе «Вояж». Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

Водитель такси ехал по улице Энергетиков со стороны ПЭСа. При выезде со второстепенной дороги на трассу Р23 он не уступил дорогу водителю Audi, который ехал со стороны Солигорска в направлении Минска.

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«Вышло так, что Audi столкнулась с автомобилем такси, а такси, в свою очередь, врезалось в стоящий автомобиль Renault, который также хотел пересечь Р23 с противоположной стороны», — рассказали в ГАИ.

В аварии пострадали трое: водитель такси, водитель Audi и его пассажир (ребёнок, который находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве). Они госпитализированы в Слуцкую больницу.