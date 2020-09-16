Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 сентября. Обзор

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Какие кредиты ещё дают в Слуцке

В 2020 году белорусский рубль подешевел относительно иностранной валюты. В январе он стоил 2,1−2,2 рубля, а сейчас — 2,6−2,7 рубля. Белорусы в ситуациях значитель­ного падения рубля обычно берут рублёвые кредиты и покупают на них доллары и евро. Но банки тоже подстраивают­ся под ситуацию и стараются минимизировать риски. Как обстоят дела в четырёх крупных банках, офисы которых находятся в Слуцке, а также с картой «Халва» от МТБанка?

Как в Слуцке потеряли и нашли кошелёк

Что читали случчане 50−60 лет назад

«Свекровь со мной делила даже унитаз»

В пятницу, 11 сентября, пенсионерка принесла в редакцию «Кур'ера» найденный на улице кошелёк. Примечательно, что она даже не открывала его и не знала, что там. А просто сразу стала думать, как найти владельца, и решила обратиться в газету.Елена Ким после окончания института в Минске приехала по распределению в Слуцк и всю жизнь проработала в библиотеке: в 1960—1970-е годы — заведующей районной библиотекой, а потом — завотделом в городской. Наш разговор с Еленой Ким мы приуро­чили ко Дню библиотек, который отмечался 15 сентября. В интервью она рассказала о себе, о читающих случчанах и об истории Слуцкой библиотеки.

Случчанка Алёна пережила тяжёлый развод с му­жем — с разделом имущества, судами, обвинениями во всех грехах. Эти испытания свалились на девушку даже не по инициативе бывшего супруга, а его мамы. Как это было, Алёна написала для женского проекта Lampa.

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Займ под залог техники — в «Техноломбарде»

Разноцвет от гортензии

Деятельность без регистрации ИП чревата штрафами

В Слуцке открылся «Техноломбард» группы компаний «Платина». В сеть «Платины» входят 46 ломбардов, а также ювелирные магазины «7 карат», Diamante. Чем «Техно­лом­бард» выгодно отличается от других ломбардов, рассказал его заведующий Вадим.Пенсионерка Людмила Лаврентьева летом живёт на даче в Могилёвском районе. Сама выращивает огород, следит за садом. Предметом её особой гордости вот уже 12 лет является гортензия «Хамелеон». Людмила со своей садовой красавицей стала участницей конкурса «Мой чудо-урожай».

За январь-июнь 2020 года на территории Слуцкого, Копыльского, Стародорожского районов установлено 53 факта осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации ИП и без уплаты налогов.