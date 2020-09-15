Между Беларусью и Украиной застряли более тысячи евреев-хасидов с детьми и стариками. Что вообще происходит

Около тысячи евреев-хасидов застряли на белорусско-украинской границе между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Около 500 из них провели ночь на нейтральной территории между двумя странами. Напряженная обстановка и в районе Пинска. Паломников из-за закрытых границ не пускает Украина. Об этом сообщает TUT.BY.

Гомель, «Новая Гута"—"Новые Яриловичи»

Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» сейчас закрыт для всех.

По информации от украинской стороны с 20.00 14 сентября приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска «Новые Яриловичи» (с нашей стороны — «Новая Гута»).

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ГПК Беларуси предлагает пересекать государственную границу в ближайших пунктах пропуска «Сеньковка» (с белорусской стороны пункт пропуска «Веселовка») и «Славутич» (с белорусской стороны пункт пропуска «Комарин»).

Сколько это все продлится — не известно.

У границы на нейтральной начинают скапливаться грузовики. Дальнобойщиков не пропускают уже почти сутки.

— Мы вчера уже подъехали к пункту пропуска, но потом появились военные — и никого не пропускают. Мы теряем деньги, и сколько нам так еще стоять, неясно, — недовольны водители.

Что вообще происходит?

У хасидов существует традиция посещать святые места, связанные с хасидизмом. Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX вв. еках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. В нынешнем году из-за коронавируса 28 августа Украина закрыла границу — и многие из хасидов направились в открытую для всех Беларусь.

Всего, по нашей информации, на территории Беларуси сейчас застряли около 4 тысяч паломников. Известно о том, что в Пинске остановились более тысячи человек, прямо сейчас пытаются выехать в Украину и застряли на границе между двумя странами около 800, из них детей до 12 лет — 40 человек, около 100 в возрасте от 12 до 18 лет.

Около 500 человек провели ночь на нейтральной полосе.

Бенни прилетел из Тель-Авива в Минск, затем, как и сотни его земляков, собирался попасть в Умань через пункт пропуска «Новая Гута».

— Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику.

Пинск, «Мохро"—"Дольск»

Известно, что несколько автобусов паломников сейчас выезжают из Пинска в сторону украинской границы — на погранпереход «Мохро» в Ивановском районе и в «Новую Гуту» в Гомельской области.

Всего в Пинск приехали более 700 хасидов из Израиля, Великобритании, США, Турции. Евреи разместились в Пинске в гостиницах и на съемных квартирах. Кошерное питание организовала пинская еврейская община. Также силами общины организован подвоз кошерной еды на пункт пропуска под Гомель, где также в Украину пытаются попасть хасиды.

— С кошерной едой сложно. Едва справляемся. Но мы не можем без этого. Какие бы ни были сложности, мы не должны нарушать наши правила, — рассказал TUT. BY представитель пинской еврейской общины.

Сейчас два туристических автобуса стоят у гостиницы Припять и готовятся уехать в пункт пропуска «Мохро». Также в этом же направлении выехало несколько легковушек с хасидами. Часть хасидов из Пинска решила ехать в пункт пропуска под Гомелем. Они намерены ждать у границы пока их не пропустят в Украину.

Несколько сотен человек еще остаются в Пинске.