Деревня «вымерла» на треть. Как изменилось население Слуцка и района за последние 20 лет

Белстат опубликовал бюллетень по итогам переписи населения Беларуси, которая проходила в 2019 году.

По данным статистического документа, с 1999-го численность горожан сильно не изменилась — упала на 2,7%, а вот сельских жителей стало меньше на 34%. Напомним, что в начале осени 2006 года, когда Слуцк отмечал 890-летие города, Случчина перешла в иное количественное измерение. Общая численность населения Слуцка и района стала менее 100 тысяч. Сокращение началось после развала Советского Союза и ухудшения социально-экономической ситуации в стране. В иные годы смертность почти в два раза превышала рождаемость. В наши дни динамика прироста населения остаётся отрицательной.