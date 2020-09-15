Путин пообещал Беларуси «в этот сложный момент» кредит на $ 1,5 миллиарда

Владимир Путин сообщил на встрече с Александром Лукашенко, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере $ 1,5 миллиарда. Трансляция встречи шла на ютуб-канале RT.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — $ 1,5 миллиарда — и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне», — сказал Путин на встрече в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

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СПРАВКА. Россия — основной источник внешних заимствований для правительства Беларуси. На российские кредиты по состоянию на конец первого квартала 2020 года приходилось 48% внешнего госдолга страны — $ 7,92 миллиарда. Начиная с 2008 года правительство России и ВЭБ. РФ выдали Беларуси по меньшей мере восемь кредитов.

В конце августа Александр Лукашенко сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании кредита в $ 1 миллиард, ранее выданного Минску. В сентябре стало известно, что власти Беларуси направили в правительство России заявку на рефинансирование госдолга перед Россией в 2021 году в размере $ 600 миллионов.

О чём ещё Путин и Лукашенко говорили под камеры на встрече в Сочи. Максимально коротко

Владимир Путин. Мы за то, чтобы белорусы сами без подсказок извне разобрались в ситуации. Я считаю, что начать работу по изменению белорусской Конституции — это своевременно и целесообразно. Россия остаётся приверженной всем договорённостям в рамках ОДКБ и Союзного государства, мы выполним все свои обязательства. Мы дадим Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов и продолжим взаимодействие в оборонной сфере. Беларусь будет первой страной, которая получит нашу вакцину от коронавируса. Александр Григорьевич, я рад вас видеть, добро пожаловать.

Александр Лукашенко. Я вам потом всё расскажу о ситуации в Беларуси — на самом деле там всё не так, как рассказывают СМИ. У нас люди по выходным выходят на улицы, мы для них освобождаем часть Минска, чтобы они могли пройтись. Вы нас поддержали, и я благодарен. Друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам. Если за пределами западных границ кому-то хочется почесать руки, мы готовы в любой момент. Никому не позволено бряцать оружием на границе Союзного государства. НАТО с нами не считается, проводит учения тогда, когда хочет. Поэтому мы тоже будем. Нам важно не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда мы пытались умиротворить врага. Россия — наш старший брат. Наши государства и наши народы всегда будут дружественными.

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