Состав ФК «Слуцк» пополнили новые игроки. Кто они

В пятницу, 11 сентября, ФК «Слуцк» объявил о подписании двух новых футболистов. Состав команды пополнили полузащитники Дмитрий Сасин (ФК «Томь», Россия, ФНЛ) и Кирилл Алоян (ФК «Енисей», Россия, ФНЛ).

Дмитрий Сасин. Уроженец Кемерово (Российская Федерация). Играл в составе ФК «Кемерово» в чемпионате Кемеровской области (2012), был приглашён в ЦПФ «Томь» и молодёжную команду клуба, в первенстве ПФЛ играл за фарм-клуб «Томь-2». Провёл два матча за «Томь» в Кубке ФНЛ 2016 года, затем играл в молодёжном составе «Томи». В марте 2017 года дебютировал в Премьер-лиге, в весенней части чемпионата принял участие в 12 матчах «Томи» в элитном дивизионе. Дебютировал в ФНЛ в матче с краснодарской «Кубанью», выводил команду на матч с капитанской повязкой. Бронзовый призёр ФНЛ сезона 2018/2019 в составе «Томи», по итогам сезона 2019/2020 занял второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока сезона. За «Томь» Дмитрий Сасин провёл 91 матч, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Кирилл Алоян. Воспитанник петербургского «Зенита». Выступал за молодёжную команду клуба и был в заявке фарм-клуба «Зенит-2». В конце июля 2019 года перешёл в один из сильнейших коллективов Армении «Алашкерт». До «Слуцка» Кирилл играл также в красноярском «Енисее» (ФНЛ).

Оба игрока принимали участие в товарищеском матче против бобруйской «Белшины», а Дмитрий Сасин отличился взятием ворот. Напомним, что в том матче «Слуцк» одержал победу со счётом 4:3.

Дебют новичков команды возможен в предстоящем матче против борисовского БАТЭ.